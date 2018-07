Израильские военные атаковали три поста армии Сирии в ответ на вторжение беспилотника, сбитого накануне в воздушном пространстве еврейского государства.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Армию обороны Израиля.

Изначально израильские военные отказались комментировать информацию о причастности к атаке на Сирию. «Мы не комментируем сообщения в иностранной прессе», — говорилось в сообщении. Однако позже Израиль объяснил ракетный обстрел ответными действиями.

Ранее сообщалось, что беспилотные самолеты ВВС Израиля нанесли ракетные удары по объектам сирийской армии в провинции Кунейтра. «Самолеты враждебного Израиля запустили несколько ракет в направлении ряда объектов армии в районе поселения Хадер и Тель-Крум Джебба в Кунейтре. Нанесен материальный ущерб», — говорилось в сообщении. Отмечалось, что системам ПВО Сирии удалось отразить удар.

Footage of the Patriot missile intercepting the Syrian UAV that infiltrated Israeli territory today pic.twitter.com/g5MnjZLdyl

Earlier tonight, Wednesday July 11th, the IDF targeted three military posts in Syria in response to the infiltration of the Syrian UAV into Israel that was intercepted by the IDF earlier today pic.twitter.com/BvaEOfHNDv

— IDF (@IDFSpokesperson) 11 июля 2018 г.