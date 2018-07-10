Судоходные компании нарушили санкционный режим

Мода в современном мире, и даже в отдельно взятых странах, существует если и не на все, то на многое: фасон брюк, стрижка, парфюм, марки сигарет и алкоголя, песни, танцы, профессии…

А теперь выясняется, что мода есть и на политические теории. В частности, в России переживают ренессанс разговоры о «расколе между Европой и США».

11 июля в Брюсселе открывается саммит НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг уже заявил, что альянс пригласит к вступленю в НАТО нового члена — Северную Македонию. Также участники саммита обсудят роль НАТО в борьбе с терроризмом, в том числе в ключевых странах-партнерах НАТО на Ближнем Востоке и северной Африке, и инициативу о «четырех тридцатках», направленную на укрепление обороны и повышение уровня боевой готовности сил НАТО. Согласно ей, к 2020 году в состоянии готовности к военным действиям в течение 30 суток должны находиться 30 механизированных батальонов, 30 воздушных эскадрилий и 30 военных судов сил НАТО.

Также участники саммита планируют согласовать новую командную структуру НАТО, обсудят вопросы военной инфраструктуры и вопрос противодействия киберугрозам, в том числе создание специальных гибридных команд для оказания поддержки союзникам, столкнувшимся с угрозой кибербезопасности.

Наконец, важной темой станут оборонные расходы. «Оценки показывают, что мы можем ожидать, что восемь стран-союзников смогут потратить, по меньшей мере, 2% ВВП на оборонные затраты против всего трех стран в 2014 году», — сказал Йенс Столтенберг, поблагодарив всех членов НАТО за работу над увеличением затрат и президента Дональда Трампа за лидерство США в вопросе финансирования обороны НАТО.

По совести говоря, одна только повестка дня — уже поражение Москвы. Вступление в альянс Македонии само по себе — болезненная пощечина РФ, где считают расширение НАТО едва ли не личным оскорблением. Оборонные инициативы — это не что иное, как ответ на российскую «игру мускулами» у натовских границ, и шансов выдержать военную гонку при нынешних проблемах в экономике у РФ немного.

Однако разговор о военных расходах послужил в РФ поводом к этакому «экспертному оптимизму». Здесь уже возвещают едва ли не о «распаде НАТО», о «расколе между США и Европой» и т.д. В самом деле, как раз накануне саммита Дональд Трамп разослал европейским лидерам послание, где подверг их резкой критике за низкие оборонные расходы. «Соединенные Штаты тратят на НАТО намного больше, чем любая другая страна. Это нечестно и неприемлемо», – написал Трамп в своем «Твиттере» уже 9 июля. К тому же после саммита НАТО президент США Дональд Трамп направится в Великобританию, а оттуда — в Финляндию, где пройдет его встреча с Владимиром Путиным. Европейские политики уже советуют Трампу помнить, «кто его настоящий друг».

Правда, в реальности особых поводов для радости у Москвы нет. Поясним. НАТО — это оборонный альянс. Здесь предусмотрено множество договоров и соглашений, «работающих» на принцип коллективной обороны и безопасности, от унификации образцов оружия и командных «цепочек» до регулярных учений и маневров, где отрабатывается прежде всего взаимодействие войск разных стран. Кроме всего прочего, предусмотрено, что страны-члены НАТО должны тратить на коллективную оборону не менее 2% ВВП. В годы «холодной войны» это правило соблюдалось, но после падения Берлинской стены оборонные расходы пошли вниз. Теперь, после российской аннексии Крыма, планку оборонных ассигнований решили вновь повысить, но многие страны предпочли этого не делать. В том числе бесспорный экономический лидер ЕС — Германия. В годы «холодной войны» она была практически «прифронтовым государством», а теперь восточные рубежи альянса отодвинулись к границам Польши и Литвы с Беларусью, опасаться атаки со стороны РФ Германии не приходится, к тому же на территории страны предостаточно американских войск, так к чему тратить деньги на бундесвер, когда их можно пустить на куда более популярные социальные проекты?

И вот на этом фоне Дональд Трамп, выступая в штате Монтана, жестко раскритиковал уже персонально Ангелу Меркель, заявив: «Они идут и договариваются о новой газовой сделке, нефть и газ из России, которой они платят по счетам миллионы долларов, нормально, да? Вот, они хотят защиты от России, но при этом платят ей миллиарды, а мы как тупицы платим за все это».

А вот тут надо остановиться поподробнее. Потому как Дональд Трамп говорил не только и не столько о деньгах, сколько о влиянии и, скажем так, «допустимой близости» в отношениях партнеров США с Москвой. Если учесть, насколько серьезное противодействие Вашингтон оказывает проекту газопровода «Северный поток —2» из России в Германию, то реплика Трампа в Монтане вряд ли похожа на спонтанную.

Плюс ко всему реплика Трампа прозвучала на фоне весьма громкого скандала, разразившегося в ФРГ. И хотя формально он не связан ни с оборонными расходами, ни с «Северным потоком-2», тем не менее дает информацию к размышлению, насколько политика и бизнес в ФРГ пропитались этим самым российским газом.

Как сообщает «Немецкая волна», две судоходные компании из ФРГ подозреваются в нелегальных поставках стратегической руды из Норвегии в оккупированный украинский Крым. Как удалось узнать немецким журналистам, судоходные компании Hansa Heavy Lift из Гамбурга и Heinz Corleis KG из Штаде обеспечили доставку в Крым из Норвегии занесенного в санкционный список ильменита — титанистого железняка, который применяется в военной сфере. Его используют, например, для производства высококачественной краски, которой обрабатывают боевую технику и, в частности, военные корабли.

Правда, внешне все выглядело вполне пристойно. Ильменит следовал в российский порт Кавказ на Азовском море. Вез его сухогруз Mississippi судоходной кампании Hansa Heavy Lift. 23 ноября 2017 года он встал на рейд в Керченском проливе. Дойти до порта назначения Mississippi помешал слишком низкий Крымский мост. Проблему решили просто: 10 тысяч тонн ильменита были прямо в море в несколько приемов перегружены на российское судно «Нефтерудовоз-2». А оно уже направилось в Камыш-Бурун в оккупированном Крыму, где и разгрузилось. Та же процедура повторилась несколько дней спустя с сухогрузом Callisto судоходной кампании Heinz Corleis KG.

Однако за движением судов наблюдали активисты украинской неправительственной организации Black Sea Watch.

Дело не только в моральной стороне вопроса — коммерческие дела с оккупированным Крымом подпадают под санкции ЕС. Немецкие судовладельцы, однако, в один голос заявили: они не знали, что руда пойдет в Крым. «Мы шли не в Крым, и мы не знали, что конечный потребитель находится в Крыму, — заверил корреспондента Deutschlandfunk представитель судоходной кампании Hansa Heavy Lift Ханс-Йорг Зимон. — Если бы знали, то немедленно пресекли бы такие поставки». Но в то же время выдавил: перед выполнением любого заказа эксперты судоходной кампании проверяют его на соответствие экспортным ограничениям, изучают сопутствующие обстоятельства, наводят справки о заказчике. А тогда уже в наивное неведение не верится. В Hansa Heavy Lift должны были бы знать, что на территории России ближайший завод, на котором перерабатывают ильменит, находится за три тысячи километров от порта Кавказ — на южном Урале, где эту руду также добывают. А в Крыму, точнее, в Севастополе, есть свой завод по переработке ильменита. Так или иначе, теперь немецкая прокуратура ведет следствие против двух судоходных компаний Германии, а норвежская — против горнорудной фирмы Titania Kronos, добывающей ильменит вблизи Йоссингфьорда.

«Немецкая вола», однако, напоминает: это уже не первый такого рода скандал. Совсем недавно в РФ закупили у фирмы Siemens турбины. Формально они предназначались для электростанции на Тамани, но оказались в Крыму. Уважаемый немецкий концерн тогда заверял всех и вся, что у них и в мыслях не было нарушать санкции, что российские партнеры их подвели и «подставили», что впредь они будут проявлять осторожность…Правда, до разрыва контрактов с РФ дело не дошло. Тем более что в среде немецкого бизнеса немало тех, кто уже исподволь агитирует за отказ от санкций и восстановление экономических связей с РФ в прежнем объеме. Конечно, шансов на победу у этого пророссийского лобби в Берлине немного. Однако очевидно, что новый скандал превращается в серьезный экзамен для властей, которым придется реагировать на новый случай нарушения санкций. И, наконец, эксперты не исключают, что на фоне серии такого рода скандалов европейские партнеры волей-неволей начнут сворачивать свои связи с РФ даже в относительно безопасных сферах. Так что цена «крымнаша» для РФ в ближайшее время будет только расти.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az