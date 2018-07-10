Ереванская газета «Грапарак» пишет, что 6 июля состоялась «историческая» встреча между секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном и секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым, сообщает Minval.az.

«Историческая, поскольку у российской стороны были оговорки относительно личности Григоряна как явного прозападника. Однако, как нам известно, встреча прошла не гладко. Патрушев заявил, что Россия является сторонником поэтапного урегулирования ситуации в Нагорном Карабахе, а Армен Григорян не посмел возразить старшему коллеге.

В результате Совбез РФ распространил заявление, написав, что России выступает за стабильность в регионе и «мирное поэтапное урегулирование» карабахского конфликта. После распространения заявления армянская сторона приложила сверхусилия, чтобы скорректировать его и изъять из текста слова «поэтапное урегулирование», — пишет издание.

Ранее ереванская пресса писала, что в российских кругах безопасности не доверяют новому секретарю Совета национальной безопасности Армении.

СМИ писали, что поскольку российские круги безопасности не доверяют новому секретарю Совета национальной безопасности Армену Григоряну, который, являлся сторонником акций «Путин fuck» и выхода Армении из ОДКБ, то по части предоставляемой СНБ, Минобороны, Главному штабу ВС секретной информации требуют обходить Совет национальной безопасности, чтобы эти документы не оказались в руках Григоряна.

Отметим, что случившееся – далеко не первый случай, когда российская сторона корректирует официальное заявление после настояния армянской стороны . Так, недавно отвечая на вопрос журналиста бакинского агентства Trend, заместитель Марии Захаровой назвал громкие заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна по вопросу урегулирования нагорно-карабахского конфликта неконструктивными, однако позже на сайте МИД РФ данное высказывание Артема Кожина было отредактировано и получилось, что в неконструктивизме был обвинен журналист азербайджанского информагентства.

Minval.az