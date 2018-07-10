Третья фаза эвакуации детей из затопленной пещеры началась в Таиланде, заявил на брифинге в пресс-центре спасательной операции начальник ее объединенного штаба Наронгсак Осоттханакон, сообщает РИА Новости.

Работа по выводу подростков на поверхность возобновились в 10:08 по местному времени (08:08 по Баку). Спасатели рассчитывают эвакуировать оставшихся в пещере пятерых человек — четверых детей и их тренера.

Также планируется вывести на поверхность четверых военнослужащих, включая врачей, которые были с детьми все время с момента их обнаружения.

Между тем, американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий высокотехнологичные компании SpaceX и Tesla, сообщил в Twitter, что его мини-субмарина, которую он предложил использовать для спасения подростков, заблокированных в пещере в Таиланде, готова к использованию.

Just returned from Cave 3. Mini-sub is ready if needed. It is made of rocket parts & named Wild Boar after kids’ soccer team. Leaving here in case it may be useful in the future. Thailand is so beautiful. pic.twitter.com/EHNh8ydaTT — Elon Musk (@elonmusk) 9 июля 2018 г.



«Только что вернулся из пещеры номер три. Мини-субмарина готова, если потребуется. Она сделана из частей ракет и названа «Лесной вепрь» в честь футбольной команды детей. Оставляю ее здесь на случай, если она пригодится в будущем. Таиланд так красив», — заявил Маск.

Двенадцать подростков из местной юниорской футбольной команды и их тренер пропали 23 июня. После почти десяти суток поисков их нашли живыми в пещере Тхам-Луанг.

Выяснилось, что они зашли в семикилометровую пещеру и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Дети и их тренер ослабели от голода. Пока продолжаются дожди, выход из пещеры закрыт водой.

Операция сопряжена со значительными сложностями, потому что выросшие в горном регионе школьники не умеют плавать. Пять боевых пловцов и два военврача обучили их дыханию в аквалангах. Детям приходится преодолевать частично или полностью затопленные участки длиной до 200 метров каждый.

Процесс выхода на поверхность занимает несколько часов. На всем пути в пещерных коридорах расставили запасные баллоны со сжатым воздухом и другое дайверское снаряжение.

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