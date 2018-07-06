В Нигерии погиб колдун, решивший испытать амулет, который отводит пули.

Чтобы продемонстрировать действенность своей магии, 26-летний знахарь Чинака Адоэзуве (Chinaka Adoezuwe) надел на шею амулет, который он изготовил, протянул покупателю оружие и велел выстрелить в него. Амулет не сработал, и знахарь погиб от огнестрельного ранения. Покупатель арестован, его подозревают в убийстве.

BBC News отмечает, что это не первый случай гибели людей, пытавшихся убедиться в эффективности популярных в Нигерии амулетов и снадобий для защиты от пуль.

Minval.az