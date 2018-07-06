В эфире украинского телеканала в ходе выступления депутата Верховной рады Геннадия Ткачука произошел конфуз. В шоу на «112 Украина» парламентарий назвал Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерику Могерини «господином», а позднее заявил, что Федерика и Могерини — это разные люди, пишет Росбалт.

«Господин Могерини, посол, представитель Европейского Союза в Украине, подчеркиваю, заявил, что только слепой не может видеть изменений, которые сейчас происходят в Украине», — заявил Ткачук. Однако ведущая передачи заметила, что «Федерика — госпожа, не господин».

Депутат удивился, но продолжил выступление. «Федерика, да? Это госпожа. А Могерини сказал, что сегодня в Украине идут тектонические сдвиги», — отметил Ткачук, подчеркнув, что мог спутать, «кто из них что сказал».

Даже когда ведущая объяснила депутату, что Федерика Могерини — это один человек, Ткачук попытался ей возразить. Ему на помощь пришел другой участник программы, и участники встречи сменили тему разговора.

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