В Индонезии обнаружили женщину, которая пропала в море полтора года назад. Она оказалась живой и была облачена в ту же одежду, в которой ее видели в последний раз. Об этом сообщило местное издание Dudung Pret.

В начале 2017 года 52-летняя Нининг Сунарсих (Nining Sunarsih) отдыхала в городе Сукабуми на острове Ява. Очевидцы утверждали, что с пляжа ее смыла в море гигантская волна. Женщина кричала и звала на помощь, но никто не решился зайти в воду из-за сильного шторма. Спасатели долгое время не могли найти Сунарсих.

Спустя неделю в районе Сукабуми обнаружили тело неизвестного человека, но экспертиза показала, что оно принадлежит не пропавшей женщине. Спустя еще несколько недель безуспешных поисков местные власти свернули спасательную операцию и объявили Сунарсих мертвой.

Как передает «Лента», семья отказывалась признать факт смерти индонезийки. В конце июня ее дяде, по его рассказам, приснился сон, что Сунарсих ждет родных на одном из пляжей неподалеку от места пропажи. Когда сон повторился несколько раз, он рассказал о нем семье, и они отправились на пляж 30 июня, но поиски не увенчались успехом. Однако на утро следующего дня родственники вернулись на место пропажи и обнаружили Сунарсих без сознания. На ней была та же одежда, что в день исчезновения.

Семья доставила женщину в больницу. Врачи отметили плачевное состояние индонезийки, но заверили, что она скоро поправится.

Глава спасательной службы города Сукабуми Аулия Солиханто (Aulia Solihanto) подтвердил информационному порталу CNN Indonesia достоверность истории. На данный момент инцидент расследуется, но, вполне вероятно, обстоятельства удастся выяснить только после того, как спасенная женщина сможет разговаривать.

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