Депутат Госдумы России Дмитрий Савельев выразил отношение к нападкам, озвученным в его адрес во время эфира ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым», транслировавшегося по телеканалу «Россия-1» 3 июля.

В комментарии АПА, Д.Савельев назвал бредом мнения, прозвучавшие в программе Соловьева: «Я не считаю нужным комментировать эту чушь», — сказал Савельев.

В ходе выступления на политическом ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым», транслировавшемся по телеканалу «Россия-1», военный эксперт армянского происхождения Семен Багдасаров призвал уничтожить депутата ЛДПР Дмитрия Савельева за то, что некоторое время назад он посетил в Джабраилском районе Азербайджана село Джоджуг Марджанлы. Обратившись к лидеру Либерально-демократической партии России Владимиру Жириновскому, С.Багдасаров призвал исключить Д.Савельева из партии: «Как такое может быть, что ваш депутат едет в зону конфликта и говорит, что ему вздумается. Уничтожьте его, изгоните. Он предатель, враг Российской Федерации».

Владимир Жириновский согласился с мнением Семена Багдасарова.

Как уже сообщал Minval.az, в ходе проведения в селе Джоджуг Марджанлы конференции «Азербайджан – единственный союзник России на Кавказе» зампредседателя комитета Государственной Думы РФ Дмитрий Савельев заявил, что Нагорный Карабах и 7 прилегающих к нему районов должны быть возвращены Азербайджану.

По его словам, принимая во внимание происходящие в последнее время на Южном Кавказе события конкретно в Армении, позиция Азербайджана для РФ в двойне ценна.

Он указал, что в случае возвращения оккупированных территорий Азербайджан может принять активную роль в экономической жизни Армении.

«Позиция России должна быть активной и в Минской группе ОБСЕ для скорейшего урегулирования конфликта»,- сказал он.

Minval.az