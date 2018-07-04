Успех переговоров с Путиным может обернуться для Трампа внутриполитической «ловушкой», но и у президента РФ немного пространства для маневра

Сегодня те, «кому за», скорее всего, еще помнят сенсационные на тот момент переговоры последнего генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева с президентом США Рональдом Рейганом. В Кремле говорили о «перестройке» и «новом мышлении», в практической плоскости — о сокращении ракетных и ядерных вооружений. Журналисты с обеих сторон стремительно рушившегося «железного занавеса» рассуждали о том, что человечество устало жить под угрозой ядерной войны, и всем надо сделать шаг назад от пропасти…А закончилось все, как известно, распадом СССР. Уже потом в СМИ России наберут популярность выкладки историков и аналитиков, которые будут утверждать, что не то в Рейкьявике, не то на Мальте Горбачев «продал СССР с потрохами», причем их авторы даже знали, за сколько именно.

Теперь мир готовится к новому российско-американскому саммиту, который пройдет в столице Финляндии Хельсинки. В рамках подготовки к саммиту в Москве уже побывал советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, с репутацией «ястреба» и сторонника «жесткой линии». Состоялся визит и делегации конгрессменов. Но…будет ли «прорыв»? «В ходе переговоров имеется в виду обсудить текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня», — говорится в сообщении Кремля. «Лидеры двух стран обсудят отношения между Россией и США и ряд вопросов национальной безопасности», — указывается в заявлении Белого дома, опубликованного синхронно с Москвой.

По информации Би-Би-Си, Болтон сказал, что среди тем саммита США-России, скорее всего, будет ситуация с Крымом, расследование крушения малазийского «Боинга», предполагаемое вмешательство Москвы в американские выборы и вопрос о перспективах возвращения России в «Большую восьмерку», который ранее поднял Трамп. «Мы не ожидаем каких-то конкретных результатов от этой встречи, — оговорился при этом Болтон, — так как очень долгое время прошло без официального саммита между руководителями наших двух стран». По словам советника американского президента, и Трамп, и Путин считают, что нужно вести диалог и «искать области для сотрудничества», поскольку отношения между Россией и США влияют на стабильность во всем мире.

Казалось бы, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, которая должна состояться 15 июля — это совершенно не та дипломатия, которую демонстрировал Горбачев. Владимир Путин предпочитает говорить о том, что «Россия встала с колен», он не собирается идти на компромиссы с Западом и т.д.

Иное дело — Дональд Трамп. В самом деле, вопреки популярным теориям о «горбачевской капитуляции», на уступки в ходе переговоров шли обе стороны: и СССР, и США. Другое дело, что Рональд Рейган, который вел переговоры с советским генсеком, имел у себя на родине репутацию «ястреба» и антикоммуниста. Именно он назвал СССР «империей зла». Джордж Буш, ставший во главе США в 1989 году, занимал в команде Рейгана пост вице-президента и считался его политическим наследником. А Дональд Трамп, которому предстоит вести переговоры с Путиным на фоне «рашагейта», такой репутацией не обладает. Да тут еще к тому же прозвучал весьма подозрительный ответ президента США на вопрос о Крыме. Хозяин Белого Дома заявил что-то вроде «Мы это рассмотрим», что вызвало понятную обеспокоенность и подозрения. Это, конечно, не факты, но вот на фоне продолжающегося расследования российского вмешательства в выборы «цена вопроса» может оказаться уже другой.

Более того, спецпрокурор Мюллер тоже, как показывает практика, не зря ест свой хлеб. Он, правда, пока что не выдвинул обвинения, но бывший глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт уже находится под стражей. Его обвинили в давлении на свидетелей. Это серьезное обвинение в США, и если ему «дадут ход», а Манафорт вновь пойдет на сделку со следствием, ему будет что рассказать. Тем более что именно Манафорта и членов его команды считают разработчиками пророссийского курса Дональда Трампа.

Наконец, обвинения еще не выдвинуты, но Трампу уже пришлось расстаться не только с бывшим советником по национальной безопасности Майклом Флинном, но и с госсекретарем Рексом Тиллерсоном. И хотя Дональд Трамп и демонстрирует уверенность, понятно, что на самом деле дела у него не так уж и хороши.

А это уже делает положение президента США накануне встречи в Хельсинки в определенной степени двусмысленным. С одной стороны, он в ходе своей предвыборной кампании обещал «поладить» с Путиным, и как раз теперь ему представился случай выполнить свои обещания. Но, с другой, на фоне «рашагейта» этот успех может оказаться весьма опасным делом. Тем более что ожидает Дональда Трампа еще и впечатляющая «война репутаций».

И что же — Владимир Путин уже может записывать себя в победители еще до того, как саммит состоялся, и его участники поприветствовали друг друга?

Здесь, пожалуй, опять нужно обратиться к опыту переговоров, которые вели Рональд Рейган и Михаил Горбачев. И «закулисье» которых мало напоминает шпионский роман, где спецслужбы одной великой державы вербуют ни много ни мало главу другой.

Реальность, увы, куда прозаичнее. Приняв руководство страной, чья экономика уже банально не выдерживала гонки вооружений с Западом и еще на фоне длинных очередей, пустых прилавков и талонов стояла на грани социального бунта, ничего не менять и оставить все как есть Горбачев уже не мог. Да и план был не так уж плох: вбросить пару-тройку громких клише вроде «перестройка», «обновление», «гласность» и «новое мышление», демонстративно помиловать парочку наиболее видных диссидентов, гласно анонсировать снижение враждебности в отношениях с Западом и сделать сокращение вооружений взаимным — иначе удержать оружейный паритет с Западом было уже невозможно…А одновременно готовить и этакий «запасной аэродром» — раздувать на своей территории межнациональные конфликты, с помощью которых затем «обосновать» свертывание той самой «гласности» и «открытости». Другое дело, что, несмотря на все старания, включая и армейские карательные акции на национальны окраинах, удержать СССР как единое государство Михаилу Сергеевичу не удалось.

И сегодня Владимиру Путину, при всей своей репутации «крутого мачо» и т.д., тоже предстоит вести переговоры с далеко не самых сильных позиций. Санкции, дипломатическая изоляция, которую не удается «пробить», нарастающие социальные проблемы внутри страны — все это делает позиции Путина весьма уязвимыми, и компенсировать эту уязвимость внешней жесткостью вряд ли удастся. Но и отступить он позволить себе не может. Имидж не позволяет.

А на этом фоне у саммита в Хельсинки большой риск превратиться во «встречу ради встречи».

Нурани, политический обозреватель

Minval.az