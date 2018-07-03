Москвичка придумала историю о тройном изнасиловании и заявила в полицию, чтобы привлечь внимание своего молодого человека. Об этом во вторник, 3 июля, «Ленте» сообщил источник в правоохранительных органах.

«В июне столичные полицейские получили заявление от девушки, в котором та сообщила, что около платформы «Переделкино» ее изнасиловали трое неизвестных. Однако позже выяснилось, что москвичка выдумала эту историю: таким образом она хотела привлечь внимание своего молодого человека, с которым находилась на грани разрыва», — сказал он.

По словам источника, проведенная проверка показала, что слова девушки не соответствуют действительности, после чего в отношении москвички завели уголовное дело по статье 306 УК РФ («Заведомо ложный донос»), по которой ей может грозить до трех лет лишения свободы. 2 июня дело было направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Minval.az