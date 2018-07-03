В результате перерывов в подаче электроэнергии, осуществляемых по поручению министерства энергетики Ирана, Тебриз и Урмия остались без света.

Как сообщает Report, в связи с жаркими погодными условиями министерство перешло на усиленный режим работы, электроэнергия подается с перерывами.

Сообщается, что провинции, где компактно проживают азербайджанцы, парализованы из-за отсутствия света.

Завотделом по связям с общественностью Тебризской электрораспределительной станции Юнус Мерами заявил, что в ближайшие дни жаркая погода сохранится, призвав население экономить на электроэнергии.

Агентство отмечает, что в социальных сетях жестко раскритиковали подобные заявления чиновников. Пользователи отметили, что в условиях нехватки электроэнергии энергопоставки в Армению недопустимы.

Minval.az