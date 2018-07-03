Вице-спикер парламента Армении, пресс-секретарь Республиканской партии Эдуард Шармазанов назвал «ложью и бредом» высказывания в Азербайджане лидера международного евразийского движения Александра Дугина в связи с вопросом карабахского урегулирования.

«Бывший президент Армении Серж Саргсян никогда не давал своего согласия на возврат Азербайджану пяти территорий. Это откровенная ложь и маразм. Более того, утверждения некоторых политологических кругов о том, что бывший президент попросил время, чтобы решить этот вопрос после своего избрания в должности премьер-министра Армении, являются откровенной провокацией, откровенной ложью и откровенным бредом», — заявил Э.Шармазанов в беседе с корреспондентом Aysor.am.

Minval.az