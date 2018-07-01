На днях исполнится два месяца, как лидера «бархатной революции» Никола Пашиняна избрали в парламентской Армении премьер-министром. Срок небольшой, но Пашинян уже успел «отметиться» в нагорно-карабахском урегулировании. Дважды посетил оккупированные территории, где делал провокационные заявления, решил продвигать идею участия в переговорах сепаратистов самопровозглашенного Нагорного Карабаха, а также «предоставил» Азербайджану возможность вернуть 11 тысяч гектаров оккупированной территории в Нахчыване вследствие Гюннутской операции.

Безусловно, смена власти в Армении затормозила переговорный процесс по нагорно-карабахскому урегулированию, который должен был возобновиться еще весной – после выборов в Армении и Азербайджане.

Кажется, старт переговорам скоро будет дан. 22 июня в Минске на полях 10-й неформальной встречи министров иностранных дел стран Восточного партнерства глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров познакомился с новым министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном. После этого руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил, что главы внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении договорились скоро при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ провести встречу.

Вероятнее всего, первая встреча глав МИД Азербайджана и Армении может пройти в Минске. Такое мнение «Москва-Баку» высказал директор Института политических исследований Сергей Марков. Как считает эксперт, цепочка событий указывает на такую возможность. Кроме того, Белоруссия в этом случае выступит в качестве нейтрально-дружественной площадки для каждой из сторон.

«Весьма вероятно, что первая встреча глав МИД Азербайджана и Армении может пройти в Белоруссии. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей на днях провел встречу с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, а также личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспшиком. На встрече обсуждался возможный вклад Белоруссии в разрешение нагорно-карабахского конфликта. Получается, Минск выступает как площадка для переговоров по Украине, по нагорно-карабахскому урегулированию. Недаром именно там в 1992 году было принято решение о создании группы посредников по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Белоруссия повысит свой статус нейтрально-доброжелательной площадки. Ведь у Минска и с Баку, и с Ереваном дружеские отношения. С Арменией у Белоруссии глубокое взаимодействие в рамках ЕврАзЭС. Степень взаимодействия здесь глубже, чем с Азербайджаном, но и конфликтности из-за такого плотного сотрудничества больше. Отношения Белоруссии с Арменией развиваются в рамках интеграционных процессов – то есть они более специализированны, а отношения Белоруссии с Азербайджаном добрее что ли и сегодня находятся на более позитивном треке. Минск по отношению к Баку и Еревану старается занимать более-менее сбалансированную позицию. Площадкой для переговоров могла бы при наличии договоренностей выступить и Москва, но полагаю, что Минск мог быть выбран переговорщиками. Москва в связи с этим ревновать особо не будет, ведь у России и Белоруссии – глубокие союзнические отношения. Если Минск примет встречу Мамедъярова и Мнацаканяна, он претендует на то, чтобы стать восточноевропейской Женевой», — считает Сергей Марков.

Вместе с тем эксперт предположил, что определяющими эти переговоры не будут. «Стороны могут уточнить позиции друг друга, могут наметить векторы движения. Но определяющими… Переговоры продолжаются 25 лет. И сказать, что вот после 25 лет начинаются определяющие переговоры, нет, увы. Такая возможность была два года назад, в 2016 году, когда стороны практически договорились об урегулировании на основе Казанской формулы, но в последний момент сделали шаги назад и договор не состоялся.

Предстоящие переговоры важны самим фактом размораживания переговорного процесса. Но пока хороших условий для того, чтобы переговоры стали конструктивными, я не вижу. На мой взгляд, конкретных результатов сложно добиться, пока власть в Армении не стабилизируется. Нет стабилизации – нет компромисса. Ведь важны реальные договоренности, компромисс, а не переговоры ради переговоров», — говорит Марков.

Доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М.В.Ломоносова Алексей Фененко также считает, что встреча может пройти в Минске. «Сама посредническая группа по нагорно-карабахскому конфликту родилась в Минске. Проблема только в том, что Минская группа сегодня находится в никаком состоянии. Почти через 10 лет после Мадридских принципов она так и не смогла ничего дать нового. И если рассматривать Белоруссию, как площадку для возрождения Минской группы – почему нет. К тому же, мы ни разу не слышали от Лукашенко однозначной поддержки Армении по карабахской проблеме. Наоборот, Белоруссия, например, на ереванском саммите 2016 года поддержала позицию России, согласно которой гарантии ОДКБ распространяются только на Армению, но не на Нагорный Карабах».

На этом фоне, когда политики и эксперты находятся в ожидании предстоящей министерской встречи, армянская общественность все более интенсивно обсуждает вопрос – если наступит момент, когда Азербайджан и Армения на высшем уровне – кто же будет вести переговоры от официального Еревана? Так на днях советник по иностранным делам премьер-министра Армении Пашиняна Арсен Харатян сделал неожиданное заявление, что «в Армении немного людей, кто владеет всем переговорным процессом по Нагорному Карабаху – придет день, возможно и Серж Саргсян отправится спецпосланником по вопросу Карабаха. Кто знает? Я говорю, что не исключаю участия кого-либо для государственной службы во имя интересов Армении…»

Вместе с тем многие армянские СМИ продвигают информацию о том, что переговоры с Азербайджаном на высшем уровне будет вести президент Армении Армен Саркисян. Дескать, человек выдержанный, дипломат, имеет хорошие связи на Западе. Армен Саркисян в 2001-2013 гг. был советником международной компании «British Petrolium», которая осуществляет деятельность и в Азербайджане. Также Саркисян ранее упоминал, что знаком с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Дошло до того, что армянская пресса написала о возможном визите Армена Саркисяна в Баку. Правда в резиденции президента Армении эту информацию опровергли.

Так кому же в Армении достанется роль главного переговорщика по нагорно-карабахской проблематике?

По мнению Алексея Фененко, эта роль однозначно достанется Армену Саркисяну. На мой взгляд все инициативы будут исходить от президента Армении Армена Саркисяна. Во-первых, президент формально все же отвечает за внешнюю политику страны, нравится нам это или нет. Во-вторых, Саркисян совершенно не заинтересован в том, чтобы отдать Пашиняну всю власть. А если это произойдет, есть риск, что Пашинян быстро свергнет Армена Саркисяна. Таким образом, для баланса сил Саркисяну крайне необходимо курировать нагорно-карабахское направление. В-третьих, ему больше доверяют на Западе, это показало подписание в конце прошлого года при помощи Саркисяна договора об ассоциации Армении с Евросоюзом. Ну и, наконец, в-четвертых, Армен Саркисян тактически будет вести себя более осторожно, чем Пашинян. А для Азербайджана это более приемлемо. Ведь Пашинян в Азербайджане уже вызывает тревогу, благодаря своим визитам в Карабах и сделанным заявлениям по нагорно-карабахскому конфликту. Президент Армении же пока не делал таких громких заявлений. Поэтому Баку психологически будет легче строить диалог с Саркисяном, чем с Пашиняном», — считает эксперт.

По словам Фененко, Армен Саркисян в вопросе нагорно-карабахского урегулирования будет стремиться играть в доброго и злого полицейского. «Он будет доверять Пашиняну делать наиболее резкие, жесткие заявления по карабахской проблеме и все время как бы говорить Азербайджану и внешним посредникам: Вот смотрите, если вы не договоритесь со мной, то будете иметь дело вот с таким Пашиняном.

Саркисян теоретически был бы и не против договориться, но он прекрасно понимает, что есть Пашинян, который дышит ему в спину и есть самопровозглашенный Карабах, который при необходимости поддержит Пашиняна. Поэтому Саркисян осторожен. На сегодняшний день наиболее реалистичный вариант и для Азербайджана, и для России – вынудить Саркисяна соблюдать петербургские договоренности 2016 года, то есть необходимость демилитаризации прилегающих к Нагорному Карабаху оккупированных районов. А затем уже дальнейшие переговоры», — говорит эксперт.

При этом возможное участие в переговорах экс-премьера Сержа Саргсяна Фененко видит только в том случае, если Еревану понадобится так называемая «дутая» фигура. «Я не исключаю, что какую-нибудь такую роль дадут и Саргсяну», — полагает эксперт.

Сергей Марков же считает, что ситуация с тем, кто будет представлять Армению в переговорах по нагорно-карабахскому урегулированию на высшем уровне, остается непрозрачной. «Пока вопрос остается открытым. Полагаю, высока вероятность, что действительно может быть привлечен именно Серж Саргсян. У него огромный опыт ведения этих переговоров, и для армян он является успешным с той точки зрения, что столько времени Армения сохраняет статус-кво переговоров. Как мы видим, и по сей день никаких сдвигов нет. Ситуация остается прежней. И это выгодно Армении. К тому же Саргсян принадлежит к так называемому карабахскому клану. И его привлечение сегодня является некой гарантией для Никола Пашиняна, что ему не предъявят претензий о сдаче Карабаха. А такие претензии после нахчыванской операции Азербайджана уже есть. Нельзя забывать и тот факт, что нынешний президент Армении Армен Саркисян является фигурой Сержа Саргсяна», — подчеркнул Марков.

Minval.az