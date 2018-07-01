Силы Западного военного округа провели на подмосковном полигоне Головеньки тактико-специальные учения, где активно использовался опыт боевых действий в Сирии.

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЗВО.

Как сообщается, в учениях приняли участие танковые, мотострелковые, артиллерийские и разведывательные подразделения Кантемировской танковой дивизии.

Военнослужащие отрабатывали приёмы оборонительных и наступательных действий с применением боевого опыта, полученного в САР.

В ходе учений были задействованы такие системы оружия, как комплексы разведки, управления и связи «Стрелец», 152-миллиметровые самоходные гаубицы «Мста-С», боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-80 и беспилотники.

«В учении приняли участие более 700 военнослужащих и около 200 единиц боевой и специальной техники», — говорится в сообщении пресс-службы ЗВО.

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