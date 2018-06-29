Азербайджан заявил о проведении в июле широкомасштабных военных учений. В соответствии с пятой главой Венского документа ОБСЕ, Азербайджан был обязан уведомить об учениях минимум за 42 дня до их проведения, чего сделано не было. Об этом Aysor.am сообщил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

«Проведение Азербайджаном военных учений с нарушением обязательств ОБСЕ носит продолжительный характер, что негативно влияет военную прозрачность и предсказуемость в регионе», – приводит слова Балаяна СМИ.

Minval.az