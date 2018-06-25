За последние 14 месяцев власти Алжира оставили более 13 тысяч человек в пустыне Сахара, утверждает Associated Press.

По данным агентства, с октября 2017 года Алжир начал массово высылать мигрантов из страны, после того как Евросоюз усилил давление на страны Северной Африки, требуя остановить поток приезжих в Европу.

Мигранты из Мали, Гамбии, Гвинеи, Кот-д’Ивуара, Нигера и других стран пытаются пересечь Средиземное море и попасть на европейский континент. Некоторые бегут от кровопролития в своих неспокойных странах, некоторые едут в Европу за лучшим уровнем жизни.

AP со ссылкой на заявления очевидцев сообщает, что их в течение нескольких часов везут в грузовиках под палящим солнцем до границы, оставляют среди песков, просто указав, в каком направлении находится другая страна, например, Нигер или Мали. Дальше их заставляют идти пешком, порой под угрозой оружием.

По данным Международной организации по миграции, зачастую людей оставляют в десятках километров от ближайшего источника воды.

Представитель ЕС заявил, что Союзу известно о действиях Алжира, но он подчеркнул, что независимые страны имеют право депортировать нелегальных мигрантов, если они действуют в рамках международных законов.

Как утверждает AP, некоторые люди попросту погибают в песках Сахары, их число невозможно оценить, некоторым успевают прийти на помощь специалисты ООН.

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