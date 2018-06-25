Один из избирателей в Турции в воскресенье на досрочных выборах в стране отдал свой голос за президента России Владимира Путина. Об этом сообщил в понедельник телеканал CNN Turk.

Телеканал разместил на своем сайте фотографию бюллетеня, на котором от руки написаны имя и фамилия российского лидера. Рядом был проставлен штамп со словом «да», которым избиратели отмечали кандидатов в ходе голосования. Данный бюллетень, признанный недействительным, был обнаружен при вскрытии избирательной урны в городе Манавгат в провинции Анталья.

Minval.az