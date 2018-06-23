МИД России заявил, что решение Канады легализовать употребление марихуаны нарушает международные обязательства этой страны.

Речь идет о ряде международных конвенций, которые предписывают «ограничить применение наркотиков исключительно медицинскими и научными целями», пояснили в ведомстве.

«Ожидаем, что на „самоуправство“ Канады прореагируют ее партнеры по „Группе семи“ [„Большой семерке“], поскольку это объединение неоднократно заявляло о приверженности верховенству международного права в межгосударственных отношениях», — заявили в МИД.

Minval.az