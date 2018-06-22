Ставка на «дипломатию доносов» себя не оправдала

Есть расхожее выражение, которое приписывают Талейрану: «Язык дан дипломату для того, чтобы скрывать свои мысли, а не затем, чтобы выражать их». Многие склонны расценивать эти слова едва ли не как индульгенцию на ложь. Только вот и лгать дипломату надо бы солидно и весомо. Не так, чтобы наутро опровергли и еще подняли на смех, как это чаще других случается…ну, к примеру, с госпожой Захаровой, официальным представителем МИД РФ. Из последних по времени ее перлов — несуществующая «цитата» Маргарет Тэтчер. Захарова на брифинге заявила: «В ноябре 1991 года в своей речи в Хьюстоне экс-премьер-министр Великобритании М.Тэтчер заявила, что «по оценкам мирового сообщества, экономически целесообразно проживание на территории России только 15 миллионов человек»». Ничего подобного «железная леди» не говорила, в том числе в Хьюстоне. Еще раньше была «фотография», как в Белом Доме будто бы принимали Усаму бен Ладена, которая на самом деле оказалось фейком, точнее, фотошопом.

Тигран Балаян, пресс-секретарь МИД Армении, известен в мире куда меньше, чем госпожа Захарова. Но в полном соответствии с известной мудростью «каков поп, таков и приход», вернее, «какая метрополия, такие и форпосты», умудрился отличиться на далеко не почетном поприще «фейк-мейкинга». И, выступая на брифинге для журналистов, громко возвестил: вопрос прекращения членства Азербайджана в Совете Европы был инициирован лично генсеком СЕ Турбьёрном Ягландом! Затем интригующим тоном добавил: да, процесс прекращения членства Азербайджана, инициированный генсеком СЕ — это долговременный процесс, который теоретически может привести к прекращению или приостановке членства страны в СЕ. «Инициатором является не армянская сторона, а именно секретариат. Причина в том, что в течение многих лет Азербайджан нарушал взятые на себя обязательства в рамках Совета Европы, а также Европейского суда по правам человека или же не выполнял их», — уверял Балаян.

Он, правда, не первый из ереванских чиновников, кто попытался отметиться по теме взаимоотношений Азербайджана с Советом Европы. Еще раньше Геворг Костанян, в прошлом — генпрокурор Армении, а ныне — представитель Армении в Европейском суде по правам человека, уверял, что в Комитете министров Совета Европы (КМСЕ) 6-7 июня состоялись обсуждения вокруг выполнения решений ЕСПЧ, и там армянская делегация очень даже настаивала, чтобы членство Азербайджана в СЕ прекратили. И вроде бы даже кто-то эту идею поддержал.

Словом, все это явно не на шутку воодушевило пресс-службу МИД Армении. Тем более что складывалось все как нельзя лучше: Ягланда в Баку не то чтобы совсем уж без оснований обвиняли в необъективности и предвзятости в отношении Азербайджана. Справедливости ради, критиковали генсека СЕ не только в Баку — его обвиняют в слишком мягком поведении в отношении РФ, да и «вылет» из Нобелевского комитета в родной Норвегии симпатий к Ягланду точно не прибавил. А слухи о его связях со спецслужбами РФ — тем более.

Только вот Тигран Балаян явно решил бежать впереди «страсбургского паровоза», который Геворг Костанян и компания старательно толкали всей толпой. И, пардон, «угодил в тендир». В результате в Совете Европы посчитали нужным внести ясность. Заявление МИД Армении о том, что якобы генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд выступил с инициативой о прекращении членства Азербайджана в Совете Европы, является вздором, заявил пресс-секретарь генерального секретаря Совета Европы Даниил Хольдген. Опровержения в мире дипломатии, конечно, встречаются, но столь крепкие эпитеты «на диктофон» и «на камеру» употребляются нечасто. Видно, Тигран Балаян слишком уж досадил Совету Европы своими «дипломатическими фантазиями».

Только вот дело не только в том, что пресс-секретарь МИД Армении слишком уж разошелся в своих откровениях. В Армении терпит крах целое стратегическое направление дипломатии и внешней политики. Здесь сделали слишком серьезную ставку на обвинения Азербайджана в «недемократичности», «нарушениях прав человека» и т.д.

Оговоримся сразу: исполнять нечто на мотив «все хорошо, прекрасная маркиза!» — тактика неубедительная и не самая результативная. Тем более что в условиях войны и «гуманитарной катастрофы» с миллионом беженцев быстрых результатов в строительстве демократии и гражданского общества не могло быть в принципе. Но одно дело —международный мониторинг и оценки, пусть даже и критические, которые в условиях реформ и строительства демократии, наверное, неизбежны. И совсем другое — явная, подберем самый мягкий эпитет, предвзятость. А тем более заведомый «черный пиар».

Конечно, Армения, которая сначала провела сплошную «этническую чистку» азербайджанцев, и не только азербайджанцев, на своей территории, затем — на оккупированных азербайджанских землях, наконец, совершила геноцид в Ходжалы, в роли «учителя прав человека» смотрелась не ахти. Но вот активизировать связи среди международных правозащитных организаций и подключить к делу своих «лоббистов» — такая задача виделась вполне решаемой.

Оставим в стороне примеры, когда по поводу «нарушений прав человека в Азербайджане» высказывалась, к примеру, баронесса Кокс. Просто вспомним 2013 год. Армения тогда объявила, что намерена подписать соглашение об ассоциации с ЕС, а в Москве тут же ответили: вы хотите в Европу? Замечательно. Тогда покупаете газ по «европейским» ценам. Армянская экономика, и так находившаяся в не лучшем состоянии, просто «пустила пузыри», и, увы, не газовые. Армения в результате вступила в ЕАЭС, но был в этой эпопее еще один эпизод. Азербайджан тогда предложил свое «голубое топливо», куда более дешевое, которым уже наслаждались и Грузия, и Турция, но выдвинул условие — прекращение оккупации азербайджанских земель. В Ереване тут же попытались выдвинуть свои условия. И в какой-то момент ереванский политолог Тигран Абраамян взял и выболтал на сайте «Росбалт» страшную тайну: «Учитывая, что в адрес Азербайджана со стороны правозащитных организаций и европейский структур ежедневно звучит острая критика в связи с отсутствием демократии и прав человека, Армения и «Арцах» (здесь и далее кавычки наши — Ред.) могли бы проявить готовность оказать содействие по этому вопросу». Вот так просто. Уступите в Карабахе — и все ваши проблемы с правозащитниками будут в одночасье решены, неважно, кто и за что арестован, кто и за что сидит и сколько человек в «списке политзаключенных». Как говорится, комментарии излишни.

Три года назад мировое информационное пространство буквально «взорвала» новость: в сирийском поселке Кесаб, основное население которого составляют армяне, повторяется «геноцид армян!». Как уверяли «осведомленные источники», в этот поселок ворвались «исламисты, пришедшие с территории Турции», и устроили там «резню армян». В Сети активно распространяли жуткие видеоролики, будто бы запечатлевшие эту расправу. Дело было как раз накануне столетней годовщины «геноцида в Османской империи». «Раскручивать тему» взялись со всем рвением. Спасать «многострадальных армян» призывали Шер, Ким Кардашьян, Серж Танкян и прочие медийные персоны армянского происхождения. Репортажи о Кесабе подготовил телеканал «Россия». Но самое главное, отличилась уважаемая Human Rights Watch, чей «директор по Турции», отвечая на вопросы журналистов, на самом ли деле «исламисты» пришли именно из Турции, заявил: «Я не знаю, как еще они могли оказаться там. Это была серьезная военная операция. Трудно себе представить, как они могли прийти не с территории Турции».

А потом…все обернулось громким пшиком. Мэр Кесаба В.Чапарян (!) заявил журналистам: никакой резни не было, мирное население вывезли, причем как раз в Турцию. Рядом с Кесабом находится радарная станция, при помощи которой асадовские войска перехватывали радиопереговоры оппозиции, и атаковали боевики именно ее. И да, пришли они не с территории Турции. Что же до видеороликов, то на одном их них был заснят расстрел боевиками пленных сирийских солдат (военное преступление, но уж точно не «резня мирных армян в Кесабе»), а другой, где якобы «исламисты пытают и насилуют бедную армянку», вообще оказался отрывком из фильма «для взрослых». Но директор Human Rights Watch не посчитал нужным хотя бы извиниться.

Через три года грянул новый скандал. На экраны вышел фильм «Обещание» на тему все того же «геноцида армян». О художественных достоинствах ленты (за отсутствием таковых) спорить даже не пытались. Но зато все та же Human Rights Watch в своем микроблоге Twitter выразила благодарность продюсеру картины — Эрику Есраиляну: «Благодарим Эрика Есраиляна и фильм «Обещание» за поддержку контролю за соблюдением прав человека в борьбе против самых жестоких зверств (@hrw)». О том, что армянская версия «геноцида» по меньшей мере не бесспорная, что надо бы провести хотя бы минимальный «факт-чекинг» — соблюдать все эти тонкости в отношении Турции HRW сочла излишним. Так или иначе, неудивительно, что Серж Саргсян после очередной полученной на международной дипломатической арене «оплеухи» собирал свой «ближний круг» и советовал «задействовать связи в гражданском сообществе» против Азербайджана, а Тигран Абраамян давал свои советы на сайте «Росбалта».

Но теперь выясняется, что эта тактика, как бы помягче, не оправдывает ожиданий. И дело не только в том, что Тигран Балаян получил «отлуп» от Совета Европы, где, казалось бы, «все схвачено». В те же дни проговорился «Голос Армении». Здесь взялись комментировать выход США из Совета ООН по правам человека. Рвение вполне понятное: глава МИД Армении Зограб Мнацаканян как раз отправился в Минск знакомиться с коллегами из стран «Восточного партнерства», а это инициатива ЕС, так что надо срочно подтвердить свое следование в российском политическом фарватере. Только вот…

Напомнив, что постпред США в ООН Никки Хейли назвала Совет «лицемерным и корыстным» органом и «сточным колодцем политической предвзятости», «Голос Армении» высказывает свое возмущение: «Официальный Вашингтон, присвоивший себе право читать лекции другим о правах человека и других общечеловеческих ценностях, сам, особенно в последнее время, превратился в настоящий, говоря словами Хейли, «сточный колодец политической предвзятости»». Затем переходит к конкретике. Во-первых, «в контексте исключительно политических интересов, администрация Белого дома, к примеру, фактически спустила на тормозах громкое дело о нападении и избиении охранниками Эрдогана мирных демонстрантов в центре американской столицы ровно год назад». Но самое главное, к вящему возмущению армянской околополитической тусовки», «президент Трамп не устает посылать восторженные письма Ильхаму Алиеву». А затем удрученно констатирует: «Причина не скрывается: Вашингтон считает Баку ценным партнером для обеспечения «энергетической безопасности» Европы».

Можно, конечно, добавить: сотрудничество Азербайджана со странами Запада не ограничивается только нефтью и газом. Но это не меняет главного вывода: ереванская ставка на «правозащитную риторику» потерпела крах. Во-первых, «ложь на ноги встанет, но с места не сдвинется». Во-вторых, в Ереване явно переоценили реальный потенциал персон, с которыми удавалось «договориться». Можно перечислить еще немало «в-третьих», «в-пятых» и «в-десятых». Другой вопрос, что под разговоры в стиле «вот еще немножечко, и Азербайджан примерно накажут за «нарушения прав человека»!» одни уверенно пилили ассигнования на этот раздел «коньячной дипломатии» (это подешевле, чем железная дорога в Иран, но «на пропитание» вполне хватит), а другие продолжали верить, что для Армении еще не все потеряно. Теперь, конечно, эта стратегия благополучно провалилась, но вряд ли у нынешнего популистского руководства Армении хватит мужества выйти в Фейсбук-эфир и заявить, что карабахская авантюра потерпела крах и надо договариваться с Азербайджаном, причем не на самых выгодных для Армении условиях. Скорее здесь постараются подкинуть аудитории новые «многообещающие надежды». Тем более что недостатком такого «политического креатива» там не страдают.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az