Армении еще предстоит ее заплатить

22 июня — из тех исторических дат, значение которых большинство вспоминает «навскидку», не заглядывая в учебник истории и без помощи «О’кей, Гугл!» 22 июня 1941 года — нападение гитлеровской Германии на СССР, бомбовые удары по Минску и Киеву, левитановское «Сегодня в четыре часа утра, без объявления войны, гитлеровская Германия напала на Советский Союз», кошмар первых дней и недель, когда уже к осени немцы стояли под Москвой…

Тогда, в июне 1941 года, из Берлина новая война представлялась очередной легкой прогулкой. К этому моменту Гитлер уже расправился с Польшей, раздавив Бельгию, оккупировал Францию, захватил Данию, Нидерланды, Норвегию…Успех «блицкрига», «молниеносной войны», дурманил голову, и сомнений, что и советская оборона будет «опрокинута» уже в первые недели войны, не было.

А потом что-то пошло не по сценарию. «Блицкриг» забуксовал в прямом смысле слова у стен Москвы, когда немцы стояли в Химках, а Кремль был виден в хороший армейский бинокль. Уж потом был Сталинград, была Курская дуга, был «День Д» и война на два фронта и, наконец, бомбардировки уже немецких городов и бои на их улицах. Когда уже не только гитлеровским бонзам, но и рядовым Гансам, Фридрихам, Катрин и Гретхен пришлось на собственном страшном опыте узнать реальную цену рисования на военных картах стрел в направлении соседних стран.

А теперь эту цену постепенно постигает для себя Армения. Где в конце восьмидесятых, когда в Ереване только начали реализацию «карабахского» сценария, тоже все казалось простым и надежным. И даже после распада СССР сомнений не возникло.

Можно долго перечислять пропущенные Арменией «точки принятия решения». И напоминать в который раз, что война с Азербайджаном обернулась для этой страны экономической катастрофой. Но теперь на Ереван обрушился слишком уж впечатляющий поток «плохих новостей» уже на военную тематику. Причем, что самое обидное, на редкость не вовремя. В самом деле, Никол Воваевич старательно настраивал общественное мнение «на позитив».

Регулярно ездил в Карабах. По ТВ демонстрировали изъятые в доме Манвела Григоряна наворованные банки с тушенкой и армейские трусы, что должно было убедить сограждан: с коррупцией в армии борются, теперь матерям призывников не придется покупать им мыло и нижнее белье на собственные деньги. И, наконец, апофеоз: «народный премьер» фотографируется в кабине российского истребителя Су-30СМ. После чего, по расчетам, у его граждан должен был случиться прилив оптимизма в стиле милитари, каждая отдельно взятая тетя Ануш и дядя Ашот уже не сомневались, что армянская армия — самая сильная в мире… И что же?

Сначала «воздушное шоу одного актера» испортила ереванская «Лрагир». Которая невзначай сообщила: в то время, как в Армении предвкушают получение от России Су-30СМ, в Азербайджане уже закупают новейшие Су-35. И это уже, добавим от себя, не первый случай, когда Азербайджан покупает у России куда более современные и эффективные образцы, чем то, что Армения получает от Кремля в подарок.

Однако главные «плохие новости» были еще впереди. Сначала Азербайджан сбил разведывательный армянский беспилотник, уверенно продемонстрировав, кто «контролирует небо» над оккупированным Карабахом, и не оставив сомнений: к предупреждениям Азербайджана, что там без дозволения законных властей Азербайджана летать не стоит, надо бы отнестись серьезно. В Армении даже не пытались отрицать потерю своего «дрона». Но это было только начало. Уже очень скоро Минобороны Азербайджана распространило видео освобождения села Гюннют в Нахчыване. А затем уже министр обороны Азербайджана Закир Гасанов подтвердил: в ходе Гызылгая – Гуннутской операции на нахчыванском фронте 11 тыс. гектаров земли освобождены от армянской оккупации.

«Это тактически важная операция, проведенная нашей армией. Я доволен ее итогами. Главное, мы взяли под контроль дорогу в Лачин», — подчеркнул З.Гасанов на своей пресс-конференции. Как отметил глава военного ведомства, «это наши территории, которые находились под оккупацией более 25 лет, и мы их освободили».

Строго говоря, это было не единственное заявление министра обороны Азербайджана на пресс-конференции, на которое армянским стратегам следовало бы обратить самое серьезное внимание. Большое внимание было уделено новым образцам оружия, многие из которых будут продемонстрированы на военном параде 26 июня. Это и противоракетный щит, в наличии которого у Азербайджана многие сомневались, и новые вертолеты, способные уничтожать цели на расстоянии до 50 км. В общем, Армении есть о чем подумать. Тем более что даже выплаканные у России «оружейные подарки», как показывает практика, уже не дают ей решающего перевеса и уж точно не возвращают ситуацию в регионе к началу девяностых, когда Ереван при открытой поддержке РФ и совершал свои территориальные захваты. Расклад сил уже изменился коренным образом.

В особенности с учетом еще одного малоприятного для Еревана обстоятельства. Новые образцы оружия, стоящие на вооружении азербайджанской армии, не только демонстрируют на параде и «обозначают» на пресс-конференциях. Их еще и регулярно «пристреливают» на учениях, в том числе масштабных, с привлечением большого количества личного состава и техники, с участием нескольких родов войск, и самое главное, проходящих вблизи линии фронта. Тем более что на учениях не просто «солдатам дают пострелять» — здесь отрабатывается взаимодействие войск, «цепочки управления», конкретные наступательные и контрнаступательные приемы. И вот тут уже в самом прямом смысле не надо быть выпускником Вест-Пойнта или Саундхерста, чтобы понять, что это означает для армянских агрессоров. Которые раз за разом получают сколько угодно поводов задуматься, что если расклад сил в регионе изменился, это рано или поздно получит и «территориальное прочтение».

По совести говоря, это самое «территориальное прочтение» уже наличествует — в виде освобождения 11 тысяч гектаров земли в Нахчыване. И самое главное, стратегических высот, контроль над которыми меняет расклад сил коренным образом. С новых позиций близ села Гуннут азербайджанская армия получила возможность визуально контролировать, а при необходимости — и простреливать стратегические дороги Армении, в том числе трассы, соединяющие Ереван с «приватизированным» еще в двадцатые годы Зангезуром и иранской границей.

А теперь — немного географии. Армения, напомним, граничит с четырьмя государствами. Границу с Азербайджаном Ереван превратил в линию фронта. Граница с Турцией благодаря ереванской же агрессивной политике также закрыта. «Окном в мир» для Армении считается Грузия, и по ее территории осуществляется и «гражданский» транзит в Россию, но вот оружие по территории Грузии из России в Армению уже не провезешь. Никаких соглашений о военном транзите у России с Грузией нет и, учитывая российскую оккупацию Абхазии и Южной Осетии, в ближайшее время не будет. И нетрудно догадаться, что «военный транзит» из России в Армению осуществляется главным образом по территории Ирана. И если теперь и эту дорогу азербайджанские солдаты и офицеры в прямом смысле разглядывают с господствующих высот сквозь штатную военную оптику, степень паники в ереванских кабинетах и коридорах можно себе представить.

Неудивительно, что признаки нервозности по ту сторону линии фронта налицо. Тигран Абрамян, помпезно именующий себя «советником президента Нагорного Карабаха» (здесь и далее кавычки наши — Ред.), дрожащим голоском поведал ереванскому «Спутнику»: активные передвижения азербайджанских сил и военной техники в зоне конфликта, которые начались 12 апреля, продолжаются по сей день! А вот теперь особую активность на передовой линии проявляют азербайджанские спецподразделения. «Противник заметно активизировался на линии соприкосновения, что в разные периоды сопровождалось и сопровождается стягиванием военной техники, скоплениями живой силы, инженерными работами, попытками оказать воздействие на общества Армении и «Арцаха», работой в сфере пропаганды», — сказал Абрамян. По его словам, на прошлой неделе наблюдалось скопление техники и живой силы, а инженерные работы продолжаются вот уже два месяца. Работа обусловлена и сезонным фактором, однако азербайджанская сторона не ограничивается только «текучкой».

Ну вот кто, спрашивается, тянул Абрамяна за язык, что он проболтался насчет «воздействия на общества Армении и «Арцаха»» новостей о военном строительстве в Азербайджане? То, какие чувства вызывают здесь новости о «Полонезах» и ОТРК «LORA», принятых на вооружение азербайджанской армии, понятно и без его пояснений. Как и то, что по ту сторону линии фронта не сомневаются: все это — верные признаки будущей войны. Которая уж точно не будет «калькой» с боевых действий начала девяностых. И самое главное, если в Ереване и Ханкенди будут с истинно карабахским упорством затягивать переговоры и выдвигать заведомо неприемлемые условия, военный вариант будет становиться все более реальным. Со всеми вытекающими и прилетающими последствиями, включая ракеты и неизбежный «груз 200».

Плюс ко всему занервничали не только в Карабахе. Ереванский политолог Сурен Саркисян уже делится опасениями с ереванским «Спутником»: Турция надеется создать сухопутную связь с Азербайджаном через Нахичевань и Мегри! Оказывается, Анкара считает жизненно-важным создание сухопутной связи с Азербайджаном, а это возможно только путем соединения Нахичевани и остальной территории Азербайджана. «Это стратегическая цель, для достижения которой им нужно организовать военные действия в Карабахе и каким-то способом перебросить их в район Мегри. Это серьезная проблема, и этот план в Турции сохраняется», — стращал Саркисян. Конечно, Зангезур, в отличие от Карабаха, международное сообщество признает сегодня территорией Армении, но…именно Ереван запустил в регионе процесс силовой перекройки границ. И теперь, когда расстановка сил изменилась не в пользу агрессора, границы тоже могут сдвинуться совсем не так, как это планировали в Ереване. Особенно с учетом исторической принадлежности Азербайджану земель Зангезура, и не только Зангезура.

И, возможно, даже это — еще не вся цена, которую придется платить Армении за свою агрессию против Азербайджана.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az