Сборная Португалии обыграла команду Марокко в матче второго круга группового этапа чемпионата мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в среду, 20 июня, в Москве на стадионе «Лужники» и завершилась со счетом 1:0. Вперед португальцев на 4-й минуте вывелнападающий Криштиану Роналду.

Этот гол стал для форварда четвертым на нынешнем мундиале и 85-м за национальную команду. Таким образом, португалец стал самым результативным игроком в истории европейских сборных. Предыдущий рекорд принадлежал венгру Ференцу Пушкашу (84).

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