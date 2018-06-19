Только ли Армения рискует в результате «пролететь» похуже, чем хрестоматийная «фанера над Парижем»?

История фразеологических оборотов таит в себе немало интересного и поучительного. Сегодня многие вряд ли задумываются, что привычное выражение «узнать всю подноготную» происходит от известной пытки, когда под ногти «подследственному» загоняли иголки, а совет «зарубить себе на носу» вовсе не предполагает наносить «отметины» на лицо — «носом» в старину именовали дощечку, которую носили на поясе и делали на ней различные пометки и зарубки с той же целью, с какой еще недавно завязывали узелки на углах носового платка. А вот откуда пошла популярная поговорка «пролететь, как фанера над Парижем», единого мнения нет. Согласно одной из версий, выражение это появилось в русском языке только в середине семидесятых, после того, как на экраны вышел фильм «Воздухоплаватель», по сюжету которого, знаменитый русский тяжелоатлет Иван Заикин решает стать авиатором, бросает карьеру, закладывает все свое имущество, отправляется в Париж, где угоняет на аэродроме фанерный аэроплан, пролетает на нем над Парижем,..но аэроплан терпит крушение, партнер обманывает, встреча с любимой так и не состоялась…В общем, провал по всем статьям.

Но это все же кино. Куда хуже, если такой сюжет с «пролетом, как фанера над Парижем» разворачивается в жизни, причем в самом прямом смысле не на фанерном биплане и не над Парижем, а, скажем, над Ереваном и оккупированным Ханкенди.

Напомним: в конце минувшей недели Никол Пашинян побывал в Москве, где присутствовал на открытии чемпионата мира по футболу, а на состоявшемся после игры мини-приеме Владимир Путин познакомил его с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Перед этим состоялись переговоры Пашиняна с российским руководством, где было сказано много слов о «союзнических отношениях».

А затем, едва вернувшись в Ереван, Никол Пашинян отправился на оккупированные азербайджанские земли — вслед за президентом Армении Арменом Саркисяном. Но если Армен Варданович предпочел после переговоров направиться в монастырь Дадиванк в оккупированном Кельбаджарском районе, то Никол Воваевич решил мелькнуть аж на передовых позициях.

Правда, опубликованная в ереванской официальной хронике фотография производила впечатление плохо сыгранного «маскарада в стиле милитари». Фотография сделана на пленэре, но вот ни окопов, ни оружия, ни маскировочных сеток в кадре нет. При этом сам Никол Пашинян и главарь местного оккупационного режима Бако Саакян — в костюмах и даже при галстуках. Повторять свой опыт с охотничьей майкой за 4 евро новоиспеченный «верховный главнокомандующий» не решился. «Министр обороны Нагорного Карабаха» (здесь и далее кавычки наши — Ред.) Лева Мнацаканян (официально его, впрочем, уже пытаются перекрестить в «Левона») — в армейском камуфляже. Новоиспеченный глава генштаба ВС Армении Артак Давтян — в генеральской форме с лампасами. А вот министр обороны Армении Давид Тоноян так до конца не определился, в форме или в штатском ему надлежит быть. И в результате предстал в ботинках армейского образца, «гражданской» куртке цвета хаки, которую с немалым трудом застегнул на своей «весомой фигуре», и гражданских же брюках похожего оттенка. Для любого человека, имеющего хоть малейшие представления о государственном протоколе, дресс-коде и тем более правилах ношения военной формы, такой «раздрай» — это весомая информация к размышлению об армянской армии и государственной машине.

Ну и, конечно, провел Никол Пашинян и встречу с Бако Саакяном. И добился от него заявления, что «руководство Нагорного Карабаха», оказывается, полностью поддерживает ереванские «реформы». В свою очередь, Пашинян заверил, что и его правительство поддерживает «политический курс властей Карабаха».

Здесь, конечно, логично поинтересоваться: что это было? Сознательная игра на обострение? Или очередной популистский жест, когда уже понятно, что на реальные перемены к лучшему рассчитывать не приходится?

Есть, конечно, версия, что все дело в продолжающихся в Карабахе внутриполитических «разборках». Не говоря о том, что в Ханкенди тоже самым внимательным образом следят за тем, как Никол Воваевич «выдавливает» из властных структур в Армении представителей «карабахского» клана, и новоиспеченный «народный премьер» явно не желал бы получить этакий «бунт на корабле». Но даже в этом случае Пашинян должен был представлять себе, подберем самый мягкий эпитет, «цену вопроса» и степень риска. Особенно теперь, когда военно-силовой расклад изменился не в пользу Армении.

Во всяком случае, в МИД Азербайджана расценили визит Пашиняна как призыв к войне, о чем заявил глава пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев.

«После визита президента Армении поездка Пашиняна на оккупированные территории Азербайджана — это является провокацией, военной авантюрой и преднамеренным шагом к обострению ситуации. Они открыто показывают, что Армения не заинтересована в разрешении конфликта путем переговоров и, в конечном счете, в прекращении военной агрессии и оккупации, и выводе своих войск с оккупированных азербайджанских территорий»,- процитировали местные СМИ азербайджанского дипломата. Как подчеркнул Хикмет Гаджиев, цель Армении — парализовать переговорный процесс с различными ухищрениями, усугубить ситуацию провокациями, в конечном итоге продолжить оккупацию азербайджанских территорий и сохранить статус-кво. После чего предупредил: «Всем хорошо известно, что такое альтернатива переговорам, и поэтому ответственность полностью лежит на Армении». Как уверен Хикмет Гаджиев, новое руководство Армении, со своей смесью популизма и ультрашовинизма, уже и само понимает, что не способно решить стоящих перед страной серьезных социально-экономических проблем. И теперь пытается манипулировать общественным сознанием, используя тему войны и Карабах. «Утопическая и неосуществимая программа, представленная новым правительством Армении, открыто демонстрирует ситуацию, в которой оказалась страна. Но военная авантюрная политика, проводимая новым руководством Армении, ставит регион лицом к лицу с новыми угрозами», — отметил Гаджиев.

Добавим от себя: Пашиняну есть от чего занервничать. Дата новых парламентских выборов еще не назначена, и чем дальше, тем больше сомнений, удастся ли блоку «Елк», во главе которого стоит нынешний премьер, заполучить большинство. Обещания в политике — товар «скоропортящийся», особенно если власть уже есть, реальных перемен все еще нет, и даже предан забвению главный лозунг, от которого блок «Елк» («Выход») и получил свое название — выход Армении из ОДКБ и ЕАЭС. На днях СМИ Армении сообщили о смерти Игоря Мурадяна, одного из лидеров карабахских сепаратистов на ранних стадиях конфликта, а потом — политолога, известного своими антироссийскими выпадами, но вряд ли Никол Воваевич заблуждается: Мурадян умер, но вот настроения остались.

В том числе и среди тех, чья поддержка позволила Пашиняну занять пост премьер-министра. Попыток разыграть «карабахскую карту» на этом фоне стоит ожидать. Фейковая новость о «полетах истребителей над аэропортом Ханкенди», старательно растиражированная армянскими СМИ, дает здесь изрядную пищу для размышлений. Особенно с учетом того, что Минобороны Азербайджана эту сенсацию опровергло и пояснило: во-первых, воздушное пространство над оккупированными азербайджанскими землями полностью перекрыто азербайджанскими РЛС и ПВО. А во-вторых, в аэропорту действительно стоят в качестве бутафории несколько старых самолетов, которые давно не поднимаются в воздух, но не более того. Причем пресс-релиз оборонного ведомства Азербайджана был проиллюстрирован фотографиями, что уже заставляет задуматься о реальном раскладе сил не только на земле, но и в воздухе.

Но, похоже, по ту сторону линии фронта расстановку сил в воздухе решили изменить. Наутро после провокационной поездки в Нагорный Карабах Никол Воваевич сфотографировался в кабине российского истребителя Су-30СМ. А Леонид Нерсисян на сайте агентства «Регнум» тут же интригующим тоном пояснил: «Согласно информации источника в министерстве обороны Армении, который поделился с нами информацией на условиях анонимности, Ереван ведет переговоры с российской стороной о приобретении некоторого количества истребителей Су-30СМ, причем переговоры находятся в достаточно продвинутой стадии. Подписание контакта, при удачном и гладком стечении обстоятельств, ожидается в течение ближайших 1−2 лет».

«Утечка» — это, конечно же, не официальный пресс-релиз. Но и фото Пашиняна в кабине истребителя — тоже не «частное селфи». Тем более что, как напомнил тот же Нерсисян, своей истребительной авиации у Армении нет. Имеются у страны 15 штурмовиков Су-25. Еще 18 истребителей МиГ-29 дислоцированы на российской авиабазе «Эребуни» под Ереваном, но они устаревают и вырабатывают ресурс. И это при том, что у Азербайджана есть порядка 40 Су-25 и целая эскадрилья Миг-29. С ними бы российско-армянская ПВО, по расчетам Нерсисяна, справилась, но вот на вооружении Азербайджана еще имеются израильские дроны и ОТРК. А это уже меняет расклад. Словом, для Армении Су-30СМ были бы как нельзя кстати. Такие вот «полеты во сне и наяву».

Тут, конечно, нелишне поинтересоваться, за чей счет банкет. Все-таки современный истребитель — «игрушка» дорогая, особенно для неплатежеспособной Армении. Так что, скорее всего, речь опять пойдет о подарке, слабо замаскированном под «кредит». И в любом случае для такой «коммерции» требуется политическое решение Москвы.

И вот тут заслуживает внимания еще один пассаж Нерсисяна: «В целом появление на вооружении армянских вооруженных сил истребителей Су-30СМ заметно повысит наступательные возможности Еревана и «Степанакерта», а также поставит под еще большую угрозу стратегическую нефтегазовую инфраструктуру Азербайджана…».

«Ударить по нефтегазовой инфраструктуре Азербайджана» в Армении, конечно, обещают регулярно, но на сей раз все происходит после торжественного запуска TANAP. По поводу которого в СМИ РФ поднялась нешуточная истерика с выражениями типа «шампур в спину» и «трубопровод в обход России». Открыто грозить Азербайджану за такое «самоуправство» в Москве позволить себе уже не могут, но вот «ответить» от имени Армении — самое оно. Да и Пашинян, который прибыл в Москву как раз после того, как в Азербайджане продемонстрировали свои РСЗО «Полонез» и ОТРК LORA, не мог позволить себе вернуться в Ереван без оружейного «подарка» от Кремля, где всегда предпочитали оплачивать лояльность Армении за счет Азербайджана, который тоже заодно пытались таким образом сделать более «послушным».

Только вот…насколько четко представляют себе и в Москве, и в Ереване реальную цену таких игр с огнем вблизи трубопроводов?

Не будем прикидывать рыночную стоимость истребителей и вспоминать о решении РФ поднять пенсионный возраст. Оставим в стороне вопрос об азербайджанской системе ПВО — притом что заявления главы азербайджанского оборонного ведомства Закира Гасанова, что на вооружении нашей страны есть системы нероссийского производства, способные сбить ракету ОТРК «Искандер», дают пищу для размышлений. И вообще воздержимся от того, чтобы отбивать хлеб у настоящих военных экспертов. Просто есть еще политический риск.

Понятно, что в Москве, похоже, вознамерились, накачивая оружием «любимый форпост», превратить излишне самостоятельный Азербайджан в этакую «вторую Армению» — притом что в Баку не проводят в отношении РФ открыто враждебной политики. Но и в Баку, и в других столицах делают выводы, как отвечает Москва на добрососедскую и конструктивную политику и не лучше ли не пытаться «кормить медведя с рук», а заручиться защитой в виде того же членства в НАТО, например. И самое главное, в отличие от тех времен, когда 366-й полк принимал участие в уничтожении Ходжалы, а в Москве были уверены, что никаких политических сложностей за это не «прилетит», теперь прежней свободы рук у РФ уже нет. И если в Армении, воодушевившись такой поддержкой Москвы, пойдут дальше провокационных поездок Никола Воваевича на линию фронта, то, во-первых, Ереван может получить в ответ повторение «апрельского сценария» в еще больших масштабах. А во-вторых, еще не факт, что РФ в ответ тут же двинет войска Южного округа через реку Самур и начнет обстреливать Баку с моря, чтобы на фоне санкций, «крымнаша» и внимания Запада к тому же «Южному газовому коридору» не получить еще одну порцию «рестриктивных мер». Вполне вероятно, что Кремлю придется скрипеть зубами и наблюдать, как«форпосту» отвешивают тумаков, как это уже было в апреле 2016 года. Просто в мире изменилась и расстановка сил, и политическая география. Азербайджан — это уже давно не глухая политическая провинция, до которой никому нет дела. Нефтегазовые проекты, «Новый Шелковый путь», военные перевозки в Афганистан, наконец, успехи собственного военного строительства — все это далеко не полное обозначение основных пакетов «информации к размышлению» о новых реалиях. Выводы из которых лучше сделать заблаговременно.

Так что «пролететь» над Ереваном и Ханкенди куда хуже, чем хрестоматийная «фанера над Парижем», рискует сегодня не только Никол Пашинян.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az