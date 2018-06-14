Появление в арсенале азербайджанской армии новых ракетных комплексов, поставленных из Белоруссии и Израиля, заметно изменило расклад сил в холодной войне вокруг Нагорного Карабаха. Этот факт признают вслух даже в самой Армении. Хотя точное количество новых ракет остается военной тайной, предполагается, что Азербайджан купил в Белоруссии 10 реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Полонез», а также оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) ЛОРА, разработанных фирмой Israel Aerospace Industries.

Примечательно, что армянская печать в последние дни предпочла акцентировать внимание лишь на «Полонезах» и почти игнорировала израильские ракеты. Армянские военные эксперты сравнивали «Полонезы» с ракетными комплексами «Искандер», которые появились в Армении осенью 2016 года. Такой сравнительный анализ звучал успокоительно для общественного мнения республики, ведь «Полонезы» действительно уступают «Искандерам» в точности. Однако, во-первых, «Полонез» стреляет не одной-двумя ракетами, как «Искандер», а сразу восемью, накрывая квадрат площадью в 10 на 10 километров. Кроме того, в распоряжении Азербайджана теперь появились и израильские ракеты «ЛОРА» (LORA — LOng Range Attack). О том, могут ли они состязаться в меткости с «Искандерами», в интервью порталу «Москва–Баку» рассуждает российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр. Минвал приводит его мысли без сокращений.

– Павел Евгеньевич, как говорят военные эксперты, дальнобойность закупленных ракет ЛОРА превышает 300 км, а радиус поражения — 100 м. Точечный удар наносится одновременно по четырем целям, максимальная скорость — 300 м/с. Правда ли, что они считаются аналогом американских ОТРК ATACMS и российских «Искандер-Э»?

– Израильские ракеты очень хорошие, точные. Правда, насколько можно судить, вес боевой части у них меньше, чем у «Искандера». То есть сама боеголовка менее мощная. У Азербайджана были и до этого израильские ракеты, но с дальностью где-то в 120 км, не очень большие по мощности, зато тоже высокоточные. Их уже показывали на парадах в Баку. Сейчас появились ракеты большей дальности, и докупили вот этих белорусских. Израильские системы лучше по точности, чем «Полонез», но с другой стороны, наверно, дороже.

– Армянская печать сетует, что Азербайджан устранил военный дисбаланс в ракетной области, возникший осенью 16-го года. Тогда на параде в Ереване появились ракеты «Искандер», и в прессе появились утечки о том, что Москва поставила Армении четыре комплекса таких ракет.

– До сих пор не совсем понятно, какие «Искандеры» получила Армения. Есть «Искандеры-Э», чья дальность не больше 300 км. Это экспортный вариант, которых было выпущено всего несколько штук, которые потом возили по международным выставкам. А есть «Искандеры-М», которые реально серийно производятся, у них дальность 500 км.

С учетом театра военных действий в Карабахе это не совсем принципиально, но некоторые отличия есть, например, несколько другая система наведения на цель. «Искандер», в любом случае, – высокоточное оружие. Там есть оптическая система донаведения, но у израильтян тоже сравнимое, довольно высокоточное оружие.

Россия же приняла на себя обязательства по нераспространению ракетного оружия, по которым не должна продавать другим странам системы, у которых дальность больше 300 км. Поэтому до сих пор стоит вопрос, какая у армянских «Искандеров» дальность. Я подозреваю, что все же больше трехсот, поскольку все же Армения – союзница России по ОДКБ, на ее территории стоят российские войска. Кстати, возможно, что и сами «Искандеры», показанные на параде, на самом деле официально так и остались российскими.

– Можно ли сказать, что равенство сил в сфере ракет теперь восстановлено?

– У Армении было преимущество в ракетном вооружении оперативной дальности, которое на данном театре напоминает, скорее, стратегическое ракетное оружие. И до появления «Искандеров» у них были Р-17 (в натовской классификации «Скад Би»), которые они получили в наследство от советской армии. У них еще большая боевая часть, там тонна, они у них есть. Армянская ракетная бригада даже выдвигались на позиции в апреле 2016 года, что показывали по телевизору. У них точность очень низкая, разброс в километры, но шума производит много. То есть у армян ракетный потенциал уже был. Но теперь и Азербайджан создал собственный потенциал. Наверное, теперь какой-то баланс уже есть.

«Полонез» должен быть поточнее, чем Р-17. Думаю, он серьезно уступает в точности израильской ракете, зато его можно использовать в случаях, когда очень высокая точность не нужна. То есть когда обе стороны готовятся к серьезной ракетной перестрелке.

У «Искандера» тоже есть возможность поражения по площади, когда он еще в воздухе взрывается, на высоте, а не только возможность поражать определенные объекты непосредственно. Зависит от цели.

– В апрельской войне 16-го года армяне так и не решились применить свои ракеты. А при каком сценарии такой обмен ударами был бы возможен?

– Ракеты дальнего радиуса не применялись, бои шли на самой линии разграничения. Война быстро закончилась, дальнейшая эскалация не состоялась, хотя сейчас стороны готовы к эскалации в разных военных сферах. Например, в Азербайджане есть боевая авиация, но у Армении есть достаточно мощная система ПВО, созданная с помощью России. В Армении серьезной авиации вообще нет, есть только вертолеты. Однако на базе в Гюмри там стоят российские истребители и ЗРК, так что использование против нее авиации будет чревато потерями. В такой ситуации как раз становятся важнее оперативно-тактические ракеты, которые могут заменять авиацию.

Если вдруг начнется война и она не закончится быстро, то стороны могут начать наносить ракетные удары в глубину территории. Тогда возможны и удары по столицам друг друга, по узлам связи и другим стратегически важным объектам. Такой обмен ракетными ударами, например, шел в 80-е годы у Багдада с Тегераном, – так называемая «война городов», в дополнение к ожесточенным боям на линии фронта. Ирак обстреливал города Ирана, используя те же самые российские Р-17, иранцы обстреливали города Ирака из похожих систем. Авиацию не использовали ни те, ни другие, хотя авиация была с обеих сторон. Ракеты были неточные, поэтому в городах довольно большие были потери.

В общем, в конфликте за Карабах обе стороны теперь имеют аналогичные возможности, в том числе теперь есть высокоточное оружие.

– Некоторые эксперты предрекают, что Азербайджан в случае войны может наносить ракетные удары из Нахичевани, поскольку оттуда ближе, причем не только по Еревану, но и по Мецаморской АЭС. Но разве радиационное заражение не накроет потом и территорию самого Азербайджана?

– Сам реактор достаточно прочная штука. Даже если самолет врежется, реактор должен выдержать. Можно повредить лишь внешнюю инфраструктуру. Без ядерной боеголовки вряд ли. Или это должна быть очень мощная бетонобойная бомба. Есть у Азербайджана такие возможности? Точно сказать не могу.

Но не думаю, что это будет для Азербайджана выгодно. В случае утечки радиации, да, заражение может затронуть и саму азербайджанскую территорию.

И с точки зрения международной реакции тоже невыгодно, поскольку международное общественное мнение крайне негативно воспримет удар по АЭС, поэтому я очень сомневаюсь, что кто-то в Баку отдаст такой приказ. Могут быть нанесены ракетные удары по другим энергетическим узлам – например, с целью обесточить Армению, не допустив при этом утечки радиации.

Удар по АЭС возможен только в самом крайнем случае, если мы себе представим: армянские войска наступают на Баку и вот-вот в город войдут. Но и такой вариант крайне маловероятен при сегодняшнем соотношении сил. Так что, думаю, от таких ударов в Баку будут воздерживаться. Дело в том, что сейчас Азербайджан достиг качественного военного превосходства, – в общей численности вооруженных сил, и в количестве тяжелого оружия, а теперь и в ракетной сфере, – в первую очередь благодаря израильским ракетам. Они, повторяю, более продвинутые.

Minval.az