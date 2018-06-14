Отставка Квирикашвили заставляет задуматься о многих неафишируемых реалиях грузинской политики

Роман Александра Чаковского «Блокада» — из тех произведений, которые даже в страшном сне никто не назвал бы «диссидентскими» или «неблагонадежными». Однако там нашлось место и критике предвоенной концепции боевых действий «малой кровью на чужой территории», и намекам, что война с Финляндией была для СССР не такой уж победной и удачной, а среди бесспорно положительных героев оказались и те, кто уже после войны стал жертвами печально известного «ленинградского дела». Но самое главное, еще в самом начале книги описывается весьма, скажем так, деликатная страница советской дипломатической истории — переговоры с Германией относительно того самого «пакта Риббентропа-Молотова». Конечно, «взрывоопасные» детали этого документа автор благоразумно оставил за рамками повествования. Но зато блестяще — иначе не скажешь — описал «протокольную дуэль» СССР и Германии, где ведомство Риббентропа сделало все, чтобы, вроде бы и не нарушая правил вежливости, в то же время максимально унизить гостя и его страну, но Вячеслав Молотов умело «обходит ловушку». Так ли было дело на переговорах в Берлине — вопрос сложный, да и трудно требовать от художественного произведения строгой «документальной» точности, но то, что в протоколе нет мелочей, и даже несущественная для дилетантов внешняя деталь может нести огромную информационно-политическую «нагрузку», автор продемонстрировал безошибочно и убедительно.

А теперь азербайджанские, и не только азербайджанские, эксперты уже рассматривают с этой точки зрения неучастие президента Грузии Георгия Маргвелашвили в церемонии запуска TANAP в турецком Эскишехире 12 июня. Не командировал вместо себя в Турцию ни премьера, ни кого-то из министров. Грузию на церемонии представлял посол. Недостатка в версиях не было с самого начала: закулисные игры Бидзины Иванишвили, желание преподнести политический подарок России, очередной демарш в адрес Азербайджана…Тем более что эксперты тут же припомнили и слухи о возможном открытии «коридоров» через оккупированные Южную Осетию и Абхазию, которые куда больше в интересах Армении, чем Грузии, и многое другое.

Сегодня версия, что президент Грузии в последний момент отменил свою поездку в Эскишехир из-за внутриполитических проблем, получает красноречивое подтверждение. В Грузии подал в отставку премьер-министр Георгий Квирикашвили. Политический кризис, нервозность, стремление не оставить страну без руководителя — все эти аргументы понятны без перечисления и напоминаний. Словом, решение президента Грузии не лететь в Эскишехир — это, без сомнения, «протокольно-дипломатический непрофессионализм», но никак не намеренный демарш против Баку и Анкары.

В самом деле, «накалять» отношения с Азербайджаном, крупнейшим инвестором в грузинскую экономику, Тбилиси явно не с руки. Другое дело, что, будем реалистами, слишком уж откровенно становиться на сторону официального Баку в вопросах отношений с Арменией и рисковать получить «проблемы» в армянонаселенной Джавахетии Тбилиси тоже не с руки. Излишне напоминать, что и интересам Азербайджана такой сценарий ни в коей мере не отвечает. Что же касается «коридоров», то здесь версии, опасения и то, что в политологии принято называть «спекуляциями», многократно превышает факты: вопрос «коридоров» не обсуждался даже на последней встрече Карасина и Абашидзе, единственном «работающем» формате переговоров России и Грузии, да и Никол Пашинян вернулся из Тбилиси в конце мая без «ключей» от заветных дорог и даже озвученного обещания «вот еще немножечко — и откроем».

Наконец, есть и еще одна сторона вопроса. Учитывая исключительную роль Азербайджана в грузинской экономике, кое-кому явно хочется разыграть и «азербайджанскую карту» во внутригрузинской политике. То, что происходило в информационном пространстве Азербайджана и Грузии накануне «революции роз», дает здесь изрядную пищу для размышлений. Тогда тоже Михаила Саакашвили и его «команду» выставляли едва ли не «армянскими лоббистами». Но после отставки Эдуарда Шеварднадзе Азербайджан выстроил прекрасные отношения с Грузией, во главе которой стоял уже Михаил Саакашвили. Более того, удалось добиться самого главного —высокой степени преемственности. Азербайджан выстраивает отношения с Грузией как со страной, а не с отдельными партиями или персоналиями. Наверное, так и должно выглядеть невмешательство во внутренние дела соседней дружественной страны и уважение к правам и политической воле ее граждан.

А вот внутриполитическая ситуация в Грузии — это уже серьезнее.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили уже обозначил: Георгия Квирикашвили покинуть должность премьера вынудил миллиардер и основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, устроив расправу над жителем Марнеули Эльчином Алахвердиевым. По версии Михаила Николозовича, решение об отставке Квирикашвили было озвучено Иванишвили как раз 12 июня, на встрече правящей партии. Но Квирикашвили «проявил характер» и уходить отказался. А потом ситуация радикально изменилась. В информационное пространство «вбросили» шокирующий сюжет из Марнеули: здесь местный житель, Эльчин Аллахвердиев, во время акций протеста в Тбилиси нецензурно выразился в адрес Бидзины Иванишвили и заодно мэра Марнеули Темура Абазова. За что был примерно наказан: его заставили публично извиниться, обругать собственную жену, а затем умыться собственной мочой.

Возмущение, как того и следовало ожидать, выплеснулось через край. Власти объявили об аресте Темура Абазова. Но погасить скандал не удалось.

Версию о причастности к событиям Бидзины Иванишвили по сути подтвердил и президент Грузии, который без особого пиетета назвал отставку Квирикашвили «маскарадом» (что как минимум дает информацию к размышлению, как разозлил и возмутил президента «сюрприз» от своего правительства, да еще накануне визита в Турцию). Выступая на международной конференции в Батуми, Маргвелашвили заявил: «Вчера премьер-министр ушел с поста и заявил, что дает возможность председателю правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили укомплектовать новое правительство. Думаю, что эти процессы должны быть более прозрачны и понятны обществу». Потом добавил: «По какому принципу назначаются у нас премьер-министры, и по какому принципу уходят в отставку успешные премьер-министры? Я считаю, что это период маскарада, принцип назначения и освобождения премьеров непонятен обществу и нашим зарубежным партнерам. Это должно закончиться». Намек, что Бидзина Иванишвили предпочитает не брать на себя гласно и открыто обязанности премьера, а руководить «из-за кулис», что, по мнению Маргвелашвили (и не только Маргвелашвили), неприемлемо, получился слишком явным.

Но есть здесь и еще одна сторона вопроса. Которая уже заставляет задуматься о реальной глубине и реальном эффекте прошедших в Грузии реформ, о которых в экспертном сообществе принято говорить только в восторженных тонах. Напомним: Грузию уже давно сотрясает волна акций протеста.

В середине мая главной новостью были акции участников движения «Белый шум». Все началось с того, что в Грузии от передозировки нового синтетического наркотика — мефедрона — погибли двое молодых людей, еще несколько оказались на больничных койках. В ответ полиция провела антинаркотические рейды в двух популярных клубах Тбилиси — Basiani и Gallery, где задержали восьмерых «распространителей» опасного наркотика.

Но в Тбилиси возмутились. Во-первых, речь шла не о каких-то «злачных местах» с сомнительной репутацией, а о заведениях, входивших в десятку ведущих мировых клубов. А во-вторых, и «в-главных», вели себя полицейские весьма жестко. Что вызвало волну протестов. «Клубную революцию» удалось погасить, но теперь — новый всплеск возмущения, причем куда более неприятный для властей. 1 декабря 2017 года в массовой драке были убиты два 16-летних школьника — Леван Дадунашвили и Давид Саралидзе. Недавно закончился суд, убийцы Левана Дадунашвили выслушали приговор, а вот кто нанес смертельные удары ножом Давиду Саралидзе, суд не установил. И теперь его отец, Заза Саралидзе, уверен: правоохранительные органы покрывают убийц, Тем более что среди них — сын ответственного работника прокуратуры. Протестующие уже добились отставки генпрокурора страны Ираклия Шотадзе. Премьер-министр попытался поговорить с участниками митинга, но его просто закидали бутылками. Диалога не получилось.

Одно только это — уже весомый повод задуматься, насколько серьезной проблемой для Грузии является, назовем вещи своими именами, полицейский произвол и так ли независимы местные суды. Недовольные приговором, конечно, могут быть во всех странах, «пострадавшие» от полицейских рейдов — тем более, но если под эти лозунги в столице страны собираются митинги, после которых следуют столь громкие отставки — это уже серьезный повод задуматься, на самом ли деле реформы правоохранительных органов и судебной системы в Грузии были такими глубокими и эффективными, как убеждены многие.

Но самое главное, есть и еще одна сторона вопроса — социальная. Конечно, в репортажах об очередной «народной», «цветной», «бархатной» или еще какой революции принято рассуждать о правах человека, демократическом порыве и т.д. и т.п. Но никуда не уйти от простой истины: главным «двигателем» таких событий был и остается социальный протест. И вот тут уже слишком много свидетельств: в то время, как международная общественность рукоплескала успехам властей Грузии в продвижении демократии, добиться столь же впечатляющих результатов в социальной сфере не удалось ни «команде» Саакашвили, ни «Грузинской мечте». То есть экономика, по официальной статистике, росла, но вот бедность в стране не снижалась, а как раз наоборот. Более того, эту нерадостную для властей статистику подтверждают международные организации. А это уже повод вспомнить, что синхронно с протестами против полицейского произвола в Тбилиси объявили забастовку машинисты местного метро — в результате город просто «встал» в транспортном коллапсе. Здесь требования были чисто социальными — повышение зарплаты. Но за «экономический» блок в правительстве отвечал как раз Квирикашвили. А еще раньше страна была не на шутку взбудоражена серией несчастных случаев на шахтах в Чиатура. Где, как оказалось, и зарплата у шахтеров низкая, и условия труда тяжелейшие, и риск выше допустимого.

Наверное, по законам жанра, здесь можно ставить точку. Только вот есть еще одно обстоятельство. Кроме всего прочего, нынешние драматичные события в Грузии — это еще и «информация к размышлению» о реальных результатах и реальном эффекте и «революции роз», и последовавших за ними событий. Которые, конечно, помогли продвижению реформ в этой стране, но при этом — будем реалистами — не решили в одночасье всех стоящих перед Грузией проблем, прежде всего социальных и экономических, и тем более не открыли перед ней заветные двери в рай. Что уже как минимум заставляет задуматься, так ли универсален и надежен рецепт «вот продвинем демократию, а остальное решится само собой». Как показывает практика, социальные и экономические вопросы «сами собой», к сожалению, не решаются. Что и доказал нынешний политический кризис в Грузии.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az