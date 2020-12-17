Новейшую систему автоматического освещения надводной обстановки, разработанную Научно-исследовательским институтом дальней радиосвязи (НИИДАР, входит в АО «РТИ»), тестируют на Черном море, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Минобороны РФ неоднократно сообщало о заходах в Черное море разведывательных и боевых кораблей НАТО, в том числе ударных эсминцев США с крылатыми ракетами на борту. В отдельных случаях западные суда пытались приблизиться к территориальным водам РФ.

Как отметили в НИИДАР, новый комплекс слежения получил рабочее название «Стратегия» и сейчас ведет мониторинг надводной обстановки акватории Черного моря.

Система, отмечают в компании, использует «спутниковые и наземные автоматические информационные системы, данные различных радиолокационных станций, внутренние каналы передачи объектовой информации флота». Также в «Стратегию» поступает информация от загоризонтных радаров, способных засечь надводные цели на дальностях в несколько сотен километров.

Система автоматически обрабатывает данные о принадлежности кораблей, например, зашедших в Черное море из Средиземного, определяет параметры цели, фиксирует приближение кораблей к границам или запрещенным районам. Кроме того, «Стратегия» способна анализировать и оценивать аномальное изменение оперативной обстановки.

Еще одна особенность «Стратегии» — она имеет возможность двустороннего взаимодействия с техническими средствами, комплексами и системами, от которых получает информацию.

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