Министерство иностранных дел Молдовы осудило последние атаки России на Украину, в частности удар по пограничному пункту «Старокозачье», в результате которого есть погибшие и раненые.

В ведомстве заявили, что решительно осуждают российские атаки, которые минувшей ночью были направлены в том числе на район в непосредственной близости от границы с Молдовой, рядом с пограничным пунктом «Тудора» (в Молдове) — «Старокозачье» (в Украине).

В МИД также напомнили, что накануне за пределами села Старые Михайляны в Рышканском районе Молдовы было зафиксировано падение дрона. На месте обнаружили его обломки, характеристики которых схожи с беспилотником типа «Герань». В результате падения произошел взрыв.

В Кишиневе подчеркнули солидарность с Украиной и выразили соболезнования семьям погибших.