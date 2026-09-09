Правоохранительные органы Молдовы 8 сентября задержали 49-летнего уроженца Азербайджана, которого подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами и подготовке диверсий на территории Молдовы и Украины.

По данным Генеральной инспекции полиции Молдовы, мужчина предположительно был завербован представителями российских спецслужб. С августа правоохранители располагали информацией о его возможной подготовке к подрывной деятельности.

Следствие считает, что подозреваемый собирал разведывательную информацию о военных объектах Молдовы, а также объектах США на территории страны. Собранные сведения он должен был передавать куратору, который был связан с российскими спецслужбами.

Во время обыска у задержанного изъяли мобильный телефон. Экспертиза устройства выявила контакты с человеком, который представлялся сотрудником ФСБ России.

Правоохранители также обнародовали аудиозапись разговора подозреваемого с предполагаемым куратором. На записи мужчина сообщает о слежке за американскими военными объектами в Молдове. В разговоре он называет американцев «полосатыми», после чего собеседник уточняет: «Полосатые — это американцы, верно?»

Задержанный заключен под арест на 30 суток. Ему вменяют несанкционированный сбор информации. В случае доказательства вины ему грозит от двух до пяти лет лишения свободы.