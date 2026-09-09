Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Таджикистана Эмомали Рахмону.

«Уважаемый Эмомали Шарипович,

От своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан.

За прошедшие тридцать пять лет благодаря Вашему дальновидному и решительному руководству Таджикистан прошел большой путь развития в сфере государственного строительства, установления внутренней стабильности и социально-экономического прогресса, укрепил свой авторитет и позиции на мировой арене. История независимости Таджикистана и все его достижения связаны с Вашим именем.

Укрепление азербайджано-таджикской дружбы и братства, отражающих волю наших народов, которые связаны общими религиозно-культурными и историческими корнями, и их наполнение с каждым днем новым содержанием вызывают удовлетворение. Несомненно, активный диалог на высшем уровне, регулярные контакты, тесное сотрудничество создают условия для еще более стремительного развития и углубления этих отношений.

Уверен, что азербайджано-таджикские отношения и стратегическое партнерство, основанные на взаимном доверии и поддержке, нашими совместными усилиями и впредь будут поступательно развиваться и укрепляться.

Уважаемый Эмомали Шарипович, в этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей ответственной деятельности, братскому народу Таджикистана – мира, благополучия и процветания», — говорится в письме.