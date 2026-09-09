Новороссийск подвергся атаке беспилотников вечером 8 сентября. Атака продолжалась в течение ночи, сообщил мэр города Андрей Кравченко.

По его словам, обломки беспилотников упали на территории предприятий и вблизи жилого дома.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки погибли четыре человека, в том числе ребёнок. Ещё 29 человек получили ранения, трое из них находятся в тяжёлом состоянии.

В результате падения обломков повреждены пять многоквартирных домов, православный храм и детский сад.

Украинские мониторинговые каналы утверждают, что под ударом оказался порт Новороссийска. Также сообщается о пожаре на территории мазутного терминала.