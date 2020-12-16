Представители оппозиционной партии «Единое национальное движение», основателем которой является экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, в среду внесли заявление на имя спикера парламента Арчила Талаквадзе об отказе от своих мандатов, полученных по итогам парламентских выборов. Об этом сообщил журналистам член партии Леван Бежашвили, передает ТАСС.

«Сегодня члены избирательного списка блока «Единое национальное движение — «Сила в единстве»<…> с личными заявлениями обратились в законодательный орган. Этим завершается процесс формирования однопартийного парламента. После этого парламент должен принять решение о прекращении нам полномочий», — сказал Бежашвили.

С заявлением об отказе от мандатов в парламент обратились и представители «Республиканской партии», которые вместе с «Нацдвижением» участвовали в выборах в составе одного блока. В среду же планирует внести заявление в парламент об отказе от мандатов партия «Государство для народа», которая также входила в состав блока. Всего блоку по итогам выборов досталось 36 мандатов.

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