«Конец срока управления каждого лидера должен быть известен. Бесконечна, пока что, только вселенная. Необходимо, чтобы было известно заранее, на какой срок избирается президент или претендующий на политическое руководство».

Мы виним власть, власть ПЕА, в использовании различных средств для удержания в руках власти. Народ это видит. Но у народа и у меня возникает один вопрос. Если мы обвиняем своих оппонентов в политических выкрутасах и репрессиях, то сами мы, будучи оппозицией, не идем ли тем же путем?

Председатель Партии народного фронта Азербайджана Рази Нуруллаев обратился к лидерам оппозиции, годами остающимся на своем посту. Председатель сказал, что на сегодняшний день большинство представителей оппозиции – это оставшиеся с древних времен политические экспонаты:

«Уставы всех партий обещают бессрочную должность председателя. Правильно ли это? Если мы сами не выполняем те ценности, за которые боремся, то как нам доказать народу, что наши политические оппоненты не правы?

Мы изменили устав ПНФА и добавили там ограничительный пункт: один и тот же человек не может избираться на пост председателя более двух раз. Впервые в политической истории Азербайджана это сделали мы. Мы должны не думать о кресле, а быть рядом с народом. И без должности можно быть с народом и превратиться в его лидера.

Могут сказать, мол, в Европе в уставах партии тоже нет ограничений по поводу избрания председателем. Да, но в Конституциях многих демократических стран нет срока по поводу избрания президентом. Но они не хотят избираться более двух раз. Это политическая культура и устоявшаяся политическая традиция. Если наши политические партии добавят ограничительный пункт по поводу избрания председателем, то будет очень хорошо. Когда уровень нашей политической культуры им традиций дойдет до европейского, новое поколение политиков уберет ограничение.

Призываю все политические партии Азербайджана поставить ограничение на избрание одного и того же лица председателем более двух раз подряд».

«Никто не приземлился с неба в корзине. Всем найдется замена, незаменимых людей нет. Также и политики. Они сами должны готовить будущих лидеров. Если политик не готовит на свое место несколько человек, значит он ревнив. Эта ревность наносит большой урон всему народу, обществу и нашей демократической борьбе», — продолжил он.

Председатель Партии народного фронта Азербайджана Рази Нуруллаев обвинил некоторых политических лидеров в эгоизме, ревностному отношению к другим молодым людям. Он отметил, что покойный Абульфаз Эльчибей подготовил десятки политиков, не подходил ревностно к этому вопросу, не предотвращал это, не чинил препятствий для выступлений в прессе.

«Потому что он мыслил глубоко, не страдал комплексом неполноценности…

Но что произошло после его смерти? Подготовленные им политики заболели «культом личности», пиком этой болезни является опасность создание сталинского режима. Политические активисты из различных лагерей обсуждают это между собой. Говорят, ни дай Бог к власти придет традиционная оппозиция, страдающая культом личности, ведь они уничтожат эту власть.

Мы выбрали новый формат и новый подход, объявив войну методам традиционной оппозиции и попыткам «прилипнуть» к своему креслу навсегда. Путч все еще продолжается. Если члены какой-то партии демонстрируют привязанность к председателю, который десятки лет осуществляет безрезультатную деятельность, допускает подряд ошибки, мыслит узко, все больше отдаляется от мирового мышления, пишут повести о его незаменимости, то это черносотенство, комплекс неполноценности, неосведомленность о политике.

Мы продолжим отличающийся путь, откроем свои двери молодежи, молодым людям, и сделаем все, чтобы подготовить из них политиков и управляющих. Должность – для служения народу, а не игры с ним».