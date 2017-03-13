Министр Турции по делам ЕС Омер Челик осудил позицию Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, призвавшей Анкару и ряд стран ЕС к отказу от шагов, повышающих напряженность в двусторонних отношениях.

«Заявление Федерики Могерини в корне ошибочно. Схожего рода неэффективное заявление она озвучивала и в период предотвращения попытки переворота 15 июля 2016 года в Турции. Верховный представитель ЕС неверно воспринимает процессы», — сказал Челик (цитата по «Анадолу»).

Министр отметил, что у Турции есть ряд конкурентов в Европе, которые стремятся к провалу процесса принятия Анкары в Евросоюз. «Вместе с тем, мы знаем о планах недругов вне Европы, которые пытаются поддержать противников Анкары в ЕС», — сказал Челик.

Министр заявил также, что Турция должна вновь рассмотреть часть соглашения с ЕС по кризису беженцев, в вопросе пересечения сухопутных границ беженцами.

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