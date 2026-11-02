С 6 по 30 ноября в Азербайджане будет виден метеорный поток Леониды. Его пик ожидается 18 ноября в 03:45 по бакинскому времени. В это время прогнозируется падение (наблюдение) примерно 15 метеоров в час. Об этом сообщили на кафедре астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета (БГУ).

Наиболее благоприятный период для наблюдения Леонид на территории Азербайджана — ночь с 17 на 18 ноября, в промежуток с 02:00 до рассвета. В часы, близкие к пику, заход Луны может создать относительно благоприятные условия для видимости слабых метеоров.

Леониды образуются в результате прохождения Земли через пылевой след кометы 55P/Темпеля — Туттля. Метеоры входят в атмосферу со скоростью около 71 км/с, оставляя на небе яркие световые полосы.

Радиант потока находится в созвездии Льва, откуда и произошло его название. Леониды известны мощными метеорными штормами, однако в 2026 году подобного явления не ожидается.