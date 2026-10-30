Российские военные сегодня, 30 октября, вечером нанесли несколько ударов по вокзалу в Днепре.

«Враг снова нанес удары по железнодорожному вокзалу в Днепре. Там произошел пожар. Женщина получила ранения. Медики доставляют ее в больницу», — написал в тг-канале глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

О новой атаке также сообщила «Укрзалізниця»:

«Враг продолжал целенаправленно обстреливать железнодорожный вокзал в Днепре. Нанесены несколько новых ударов. Эвакуация была объявлена заранее».

В результате ударов загорелся локомотив пассажирского поезда.



Напомним, вчера Россия ударила по электропоезду в Днепре.