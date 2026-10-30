Милли Меджлис Азербайджана принял в третьем чтении законопроект о внесении изменений в закон «О Центральном банке Азербайджанской Республики».

Документ предусматривает расширение полномочий Центрального банка в сфере противодействия легализации имущества, полученного преступным путём, и финансированию терроризма.

Согласно изменениям, Центральный банк будет осуществлять надзор за финансовыми институтами и финансовыми группами в соответствии с требованиями законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и целевых финансовых санкциях.

В частности, предусматривается периодическая оценка профилей рисков финансовых институтов и финансовых групп. Повторная оценка будет проводиться также в случае существенных изменений в их управлении или деятельности, включая смену бенефициарных владельцев, изменение видов деятельности, клиентской базы и географии операций.

Отдельно оговаривается, что повторная оценка рисков потребуется при увеличении интенсивности или объёма операций на 40% и более по сравнению с предыдущим календарным годом.

Кроме того, Центральный банк получит право запрашивать у финансовых институтов и финансовых групп документы и информацию в установленные им сроки для проведения надзорных мероприятий.

Периодичность и интенсивность надзорных мероприятий будут определяться с учётом профиля рисков финансовых организаций, существующих в стране угроз отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, а также особенностей и масштабов деятельности финансовых институтов.

Надзор на консолидированной основе будет распространяться на финансовые группы, в состав которых входят банки, страховые компании, занимающиеся накопительным страхованием жизни, перестраховщики, страховые посредники, инвестиционные компании, инвестиционные фонды и их управляющие, а также представительства иностранных инвестиционных фондов.