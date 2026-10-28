Федеральная резервная система (ФРС) США вновь оставила ключевую ставку без изменений, несмотря на требования администрации Дональда Трампа снизить ее, сообщает Reuters.

Ставка сохранена в диапазоне 3,75–4%. За это решение проголосовали 10 членов комитета, двое выступили против.

«Комитет продолжает проводить политику поддержания достаточных резервов в банковской системе. Экономическая активность растет быстрыми темпами. Несмотря на сохраняющуюся неопределенность, отчасти вызванную геополитическими событиями, внутренние расходы остаются стабильными. Наблюдается значительный рост производительности и капиталовложений. Количество рабочих мест растет пропорционально численности рабочей силы, а уровень безработицы практически не изменился», – следует из заявления ведомства.

По данным ФРС, инфляция в США остается высокой. В ведомстве отметили, что по мере поступления дополнительной информации комитет будет определять политику, необходимую для своевременного возвращения инфляции к целевому уровню в 2%, и обеспечивать стабильность цен.