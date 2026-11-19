Российский лидер Владимир Путин утвердительно кивнул в ответ на вопрос о том, можно ли считать трехстороннюю встречу лидеров России, США и КНР «Ялтой 2.0», сообщает «Коммерсант».

Вопрос был задан перед открытой частью трехсторонних переговоров в китайском Шэньчжэне. Сама встреча продлилась более 10 минут, за время которой выступили все три лидера.

Путин в ходе своего выступления отметил, что Россия, США и Китай несут совместную ответственность за поддержание глобальной безопасности и сохранение системы международного права.