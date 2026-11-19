Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что президент США Дональд Трамп выбрал более мягкую тактику диалога с российским лидером Владимиром Путиным, тогда как от Киева постоянно требует уступок. Об этом он рассказал в интервью телеканалу NBC News.

По словам Зеленского, такая позиция Вашингтона связана скорее с отношениями между государствами, чем с личным отношением Трампа к нему.

«Президент Трамп решил найти какой-то мягкий способ диалога с Путиным. Не знаю, это его тактика», — отметил украинский лидер.

Зеленский считает, что оказывать давление на Украину проще, поскольку страна с самого начала находится в условиях войны. При этом он подчеркнул, что его собственное отношение к Путину принципиально иное.

Также президент Украины заявил, что войну можно завершить за одну встречу Трампа, председателя КНР Си Цзиньпина и Путина. По его мнению, если США и Китай введут санкции против России и остановят торговлю с ней, это может привести к прекращению конфликта.