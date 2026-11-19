Община Западного Азербайджана (ОЗА) выразила глубокое сожаление в связи с очередным проявлением предвзятой позиции в отношении Азербайджана на слушаниях, состоявшихся 18 ноября в Комиссии по правам человека имени Тома Лантоса Конгресса США.

Об этом говорится в заявлении, распространённом общиной.

Отмечается, что и ранее община резко критиковала в ходе слушаний указанной комиссии враждебное отношение к Азербайджану, безразличие к нарушенным правам азербайджанцев и дискриминацию по религиозному признаку.

«В то же время выражалась обеспокоенность предвзятой антиазербайджанской деятельностью организации Christian Solidarity International, представители которой участвовали в слушаниях. К сожалению, нынешние слушания также стали продолжением прежнего предвзятого подхода. Выдвижение на мероприятии обвинений против Азербайджана при одновременном игнорировании прав западных азербайджанцев, насильственно изгнанных из Армении, вопроса их возвращения на родные земли, а также разрушенного культурного и религиозного наследия является очевидным проявлением двойных стандартов», — говорится в заявлении.

Согласно заявлению, представление рассматриваемых вопросов не с точки зрения исторической справедливости и международного права, а через призму религиозной солидарности ставит под серьёзное сомнение объективность организаций, заявляющих, что действуют в интересах защиты прав человека.