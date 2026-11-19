Армения готова обсудить с Ираном строительство нефтеперерабатывающего завода (НПЗ), который будет работать на базе иранской нефти, заявил премьер-министр Никол Пашинян на брифинге после заседания правительства.

По словам главы армянского правительства, прежде всего необходимо оценить возможные санкционные риски, связанные с реализацией проекта.

Пашинян сообщил, что в 2023–2024 годах Ереван обращался к западным производителям с просьбой поставить оборудование для будущего НПЗ, однако получил отказ. Компании объяснили, что поставка оборудования для переработки иранской нефти может привести к введению санкций против самих производителей.

«Если эту проблему удастся решить, проект можно будет обсудить», — отметил премьер.

Он добавил, что Армения намерена провести консультации с США и Евросоюзом, чтобы выяснить, возможно ли строительство завода без риска введения санкций против страны. В случае получения соответствующих гарантий Ереван заинтересован в реализации проекта.