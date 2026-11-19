Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль по итогам визита в Баку назвал Азербайджан важным и надежным партнером, подчеркнув необходимость углубления сотрудничества в политике, экономике, безопасности, культуре и науке.

«В неспокойные времена особенно важны надежные партнеры», — отметил министр, рассказав о переговорах с президентом Ильхамом Алиевым и главой МИД Джейхуном Байрамовым в «городе ветров» — Баку.»

Он подчеркнул роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы, отметив растущие поставки газа в ЕС и перспективы совместных инвестиций в зеленую энергетику.

Особое внимание министр уделил религиозной толерантности в Азербайджане. По его словам, встречи с представителями иудейской, христианской и мусульманской общин позволили лично убедиться в мирном сосуществовании религий.