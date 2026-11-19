Мусульмане могут впервые в истории обойти христиан по численности населения и стать крупнейшей религиозной группой в мире уже к 2035 году. Такой прогноз содержится в новом исследовании американского Pew Research Center «Будущее мировых религий: прогнозы роста населения в 2020–2070 годах», опубликованном 18 ноября.

Согласно исследованию, в 2020 году в мире насчитывалось около 2,27 млрд христиан и 2,02 млрд мусульман. Однако, если нынешние демографические тенденции сохранятся, к 2035 году численность мусульман достигнет 2,57 млрд человек, а христиан — 2,52 млрд.

К 2070 году разрыв может стать ещё более существенным: число мусульман увеличится до 3,64 млрд, а христиан — примерно до 2,96 млрд.

Исследователи отмечают, что обе религиозные группы продолжат расти, однако мусульманское население будет увеличиваться значительно быстрее. Основной причиной является более высокая рождаемость среди мусульман, а также более молодая возрастная структура населения.

В период с 2020 по 2025 год на одну мусульманку в среднем приходилось 3,1 ребёнка, на христианку — 2,5 ребёнка. Средний показатель среди женщин других религиозных групп составлял 1,6 ребёнка, что ниже уровня 2,1, необходимого для простого воспроизводства населения.

Важную роль играет и возрастная структура населения. Мусульмане в среднем моложе представителей других крупных религиозных групп, поэтому среди них больше людей репродуктивного возраста. Это обеспечивает более высокие темпы естественного прироста населения.

В исследовании также учитывается переход людей из одной религии в другую и отказ от религиозной принадлежности. Однако этот фактор оказывает значительно меньшее влияние на демографические изменения, чем рождаемость.

По оценкам Pew Research Center, в период до 2070 года в результате смены религиозной принадлежности ислам потеряет около 8 млн человек. Для христианства прогнозируется чистая потеря около 105 млн последователей.

При этом переходы непосредственно между исламом и христианством будут практически уравновешивать друг друга: около 9,2 млн мусульман могут принять христианство, тогда как примерно 9 млн христиан перейдут в ислам. Таким образом, рост числа мусульман не связан с массовым переходом христиан в ислам.

По прогнозам исследователей, основная часть прироста мусульманского населения придётся на страны, где ислам уже является преобладающей религией. В 2020 году мусульмане составляли большинство населения в 53 странах. К 2070 году в этих государствах число мусульман увеличится ещё на 1,2 млрд человек, что обеспечит 74% общего прироста мусульманского населения мира.

В частности, население мусульман в Пакистане может увеличиться с 227 млн в 2020 году до 461 млн в 2070 году. Таким образом, Пакистан обойдёт Индонезию и станет страной с крупнейшим мусульманским населением в мире.

Рост христианского населения также будет сосредоточен преимущественно в странах, где христианство уже является основной религией. В Демократической Республике Конго число христиан, по прогнозам, увеличится с 92 млн до 299 млн человек к 2070 году. Страна может обойти США по численности христианского населения.

В то же время в США количество христиан может сократиться с 217 млн в 2020 году до 174 млн в 2070 году.