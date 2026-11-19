Глава МИД России Сергей Лавров уклонился от прямого ответа на вопрос об итогах трехсторонних переговоров президента США Дональда Трампа, председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина.
Соответствующий вопрос министру, который также присутствовал на встрече лидеров, задал корреспондент ВГТРК Павел Зарубин.
Журналист поинтересовался, насколько успешными оказались переговоры.
«Президент проводил переговоры, ну как вы думаете? Президент проводил [переговоры], почему спрашиваете, удались или нет?» — ответил глава российского МИД.