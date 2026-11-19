Глава МИД России Сергей Лавров уклонился от прямого ответа на вопрос об итогах трехсторонних переговоров президента США Дональда Трампа, председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина.

Соответствующий вопрос министру, который также присутствовал на встрече лидеров, задал корреспондент ВГТРК Павел Зарубин.

Журналист поинтересовался, насколько успешными оказались переговоры.