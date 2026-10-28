Пассажирам кругосветного круиза неожиданно приказали покинуть судно в Камбодже, поскольку компания Villa Vie Residences сообщила, что высокие расходы на топливо вынудили её приостановить деятельность, передает The Independent.

«К сожалению, нам не удалось обеспечить себя топливом, необходимым для продолжения работы. В результате сегодня днём «Odyssey» временно выйдет из эксплуатации», — заявила компания, приказав пассажирам покинуть борт.

По ее данным, в пересчете на одну каюту ежемесячные расходы на топливо, которые составляли в среднем около 1 800 долларов, в последнее время достигли до 8 000 долларов в некоторых частях Азии.

Многие пассажиры продали свои дома, чтобы жить на борту «Villa Vie Odyssey», когда судно отправилось в бесконечный кругосветный круиз в 2024 году, пишет издание.

Основатель компании Villa Vie Residences Микаэль Петтерсон заявил, что на момент распоряжения на борту находились около 200 пассажиров.

Всего лайнер вмещает 650 человек. Расходы на временное проживание и транспорт пассажиров компания возьмет на себя, а вот оплату их выезда из Камбоджи — нет.