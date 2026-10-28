В начале 1990-х годов ситуация в некоторых районах Перу была крайне тяжёлой. Страна страдала от повсеместной бедности, а повстанческая группировка «Сияющий путь» терроризировала местное население. Авторитарное правительство пыталось подавить эту ультралевую вооружённую организацию, порой прибегая к нарушениям прав человека. Сотни тысяч людей были вынуждены бежать от насилия.

После убийства в августе 1991 года трёх католических священников в епархии Чимботе страну покинули и многие миссионеры. Руководство августинского ордена в США поручило остававшимся в Перу миссионерам разработать план эвакуации.

Однако Роберт Превост, американский священник, которому тогда было чуть больше 30 лет и который прибыл в Перу в 1985 году, оказался среди тех, кто отказался уезжать. В общей сложности он провёл в стране 20 лет на протяжении четырёх десятилетий, помогая бедным, раздавая продукты питания и одежду вынужденным переселенцам, поддерживая прихожан в трудных жизненных обстоятельствах. Впоследствии он получил перуанское гражданство. В прошлом году Превост стал Папой Римским Львом XIV.

6 ноября понтифик должен отправиться в 11-дневное путешествие по Латинской Америке, в рамках которого посетит Уругвай, Аргентину и вновь вернётся в Перу.

В этом месяце у Папы диагностировали рак лёгкого, после чего ему удалили часть правого лёгкого. Однако в понедельник Ватикан подтвердил, что Лев XIV намерен совершить запланированную поездку. Она станет самой продолжительной за время его понтификата: маршрут протяжённостью более 30 тысяч километров предусматривает 12 авиаперелётов, два полёта на вертолёте и значительные перепады высот.

Хирург Стефано Маргаритора, проводивший операцию, 17 октября сообщил, что восстановление понтифика проходит успешно и «нет никаких клинических причин, по которым поездка не могла бы состояться».

В свою очередь, Луиджи Карбоне, врач, координирующий медицинское обслуживание Папы, в понедельник заявил, что «не существует медицинских противопоказаний, которые помешали бы ему совершить предстоящее апостольское путешествие по Латинской Америке в соответствии с планом».

Латинская Америка традиционно считается одним из главных оплотов Католической церкви. В регионе проживает около 40% из 1,42 млрд католиков мира.

Однако, согласно исследованию Pew Research Center, опубликованному на основе опроса 2024 года, за последнее десятилетие доля населения, считающего себя католиками, в шести наиболее густонаселённых странах Латинской Америки сократилась на девять процентных пунктов.

Распространение протестантских и евангелических церквей способствовало сокращению числа приверженцев католицизма в регионе, особенно начиная с 1970-х годов.

Вместе с тем исследование Pew показало, что за последние десять лет ещё более заметно выросла доля людей, называющих себя атеистами, агностиками либо не относящих себя ни к одной религиозной традиции.

Дополнительным фактором отчуждения верующих стали скандалы, связанные с сексуальным насилием со стороны католического духовенства.

Снижение доли католиков в Латинской Америке отражает общемировую тенденцию. Глобальное исследование Pew, проведённое в 2023–2024 годах, показало, что в 21 из 24 изученных стран, расположенных на всех шести обитаемых континентах, число взрослых, покинувших Католическую церковь после детства, превышает количество тех, кто присоединился к ней позднее.

Руководство церкви осознаёт масштабы этой проблемы.

Избирая Льва XIV понтификом, кардиналы остановили свой выбор на уроженце США, известном многолетним служением общинам Перу, в том числе в труднодоступных районах, куда было сложно добраться транспортом.

Лев XIV привозил с собой распятия и вино для богослужений, порой преодолевая большие расстояния пешком или верхом на лошади. Однажды он даже заявил, что намерен прожить в Перу до конца своих дней.

«Это будет по-настоящему грандиозное возвращение домой», — считает священник Джон Лайдон, также принадлежащий к ордену августинцев. В 1970-х годах он учился вместе с будущим Папой в Университете Вилланова, а позднее жил и работал с ним в Перу.

Августинский орден уделяет особое внимание таким ценностям, как истина, единство и милосердие.

«Перуанцы — очень тёплые и гостеприимные люди. Они любили его за то, что он относился к ним с достоинством и уважением», — добавил Лайдон.

Именно в Перу сформировались многие социальные приоритеты Льва XIV.

Центральное место в его мировоззрении занимают забота о бедных, уважительное отношение к мигрантам и борьба с неравенством доходов.

По словам Лайдона, жизнь среди бедных оказала на будущего понтифика глубокое влияние «на личном, человеческом уровне».

«Он сам приходил туда, где жили люди. Именно за это они его по-настоящему любили. Эти люди были бедны, общество относилось к ним плохо, и вдруг рядом оказывался человек, который осознавал их человеческое достоинство», — рассказал священник.

Сам Лайдон почти 40 лет служил миссионером в Перу, а сегодня возглавляет Институт миграции имени матери Кабрини при Университете Вилланова.

По его словам, пять бесплатных столовых, основанных Львом XIV в Перу, продолжают работать до сих пор.

Во время пандемии COVID-19 будущий Папа помогал обеспечивать больницы кислородом.

Привязанность прихожан к нему была настолько сильной, что празднование его дня рождения каждый сентябрь невозможно было ограничить одним днём — торжества растягивались на целую неделю.

Другие миссионеры и церковные руководители характеризовали его как человека, который внимательно выслушивал как прихожан, так и представителей духовенства, включая тех, с кем у него возникали разногласия, стремясь находить решения и добиваться конкретных результатов.

Когда в 2014 году предшественник Льва XIV, Папа Франциск, направил его возглавить епархию Чиклайо, там было сильно влияние противоречивой католической организации Opus Dei, с которой у Франциска существовали серьёзные разногласия.

Организация Opus Dei ранее сталкивалась с обвинениями в закрытости и использовании методов принудительного вовлечения новых членов.

Однако Франциск был уверен, что Превост сумеет наладить диалог и добиться признания со стороны местного духовенства.

«Думаю, его выбрали именно благодаря способности эффективно работать с людьми, придерживающимися иных взглядов», — отметил Лайдон.

Кардиналы, избравшие Превоста Папой Римским, возможно, рассматривали его и как американский противовес президенту США Дональду Трампу.

Лев XIV называл обращение с иммигрантами в Соединённых Штатах «бесчеловечным», а угрозы Трампа в адрес иранского народа — «совершенно неприемлемыми».

Впоследствии Трамп обрушился на понтифика с критикой в социальной сети Truth Social, назвав его «СЛАБЫМ в борьбе с преступностью» и «ужасным» в вопросах внешней политики.

Хотя Лев XIV избегал личных нападок на Трампа, он заявлял, что «не боится ни администрации Трампа, ни необходимости открыто и громко высказывать свою позицию».

Публичная напряжённость между президентом США и понтификом практически не повлияла на популярность Льва XIV среди американцев.

Согласно июньскому опросу Pew Research Center, около восьми из десяти католиков США положительно относятся к Папе. Немногим более половины опрошенных считают, что Трамп чрезмерно критикует понтифика.

Возможности Льва XIV непосредственно влиять на политику Вашингтона в отношении Латинской Америки ограничены.

Тем не менее доверие американских католиков, моральный авторитет, многолетний опыт жизни в Латинской Америке и доступ к высокопоставленным представителям администрации США создают для него уникальные возможности оспаривать подходы Вашингтона к вопросам миграции, бедности и применения военной силы.

В мае прошлого года понтифик, в частности, встретился с государственным секретарём США Марко Рубио, который также исповедует католицизм.

Хотя Папы Римские регулярно выступают с публичными заявлениями по важным для них вопросам, одним из главных инструментов их влияния остаётся право назначать епископов в епархии по всему миру.

Подобно тому как Франциск преследовал определённые цели, направляя Превоста в Чиклайо, назначения епископов Львом XIV отражают те идеи, которые он стремится донести до местных католических общин.

С 2023 по 2025 год будущий понтифик возглавлял ватиканскую Дикастерию по делам епископов — ведомство, которое рассматривает кандидатуры на епископские должности и представляет рекомендации Папе. За это время он хорошо познакомился со многими потенциальными кандидатами.

После избрания понтификом Лев XIV назначил епископом Западной Вирджинии Эвелио Менхивара-Айялу — уроженца Сальвадора, который когда-то находился в США без законного иммиграционного статуса.

Епископом Сан-Диего стал Майкл Фам, бежавший из коммунистического Вьетнама ещё ребёнком.

В Латинской Америке Лев XIV назначил руководителем архиепархии Пьюры в Перу Лусиано Маса Уамана, известного тесными связями с местным населением и многолетним служением своей общине.

В повседневной деятельности Папа полагается на епископов и местное духовенство, которые поддерживают постоянную связь с прихожанами.

Однако предстоящее путешествие по Латинской Америке способно придать новый импульс католическим общинам, поскольку верующие смогут лично услышать понтифика.

Так считает архиепископ Сан-Антонио Густаво Гарсия-Сильер, уроженец Мексики.

«Я нисколько не сомневаюсь, что он придаст мирянам новые силы и уверенность», — заявил архиепископ.

Маршрут Льва XIV начнётся с Уругвая, где более половины населения не относит себя ни к одной религии. Это единственная страна Латинской Америки, в которой христиане не составляют большинства.

Ни один Папа Римский не посещал Уругвай с 1988 года.

Поездка даст Льву XIV возможность пробудить интерес к вере и наладить диалог с людьми, не принадлежащими к Католической церкви, но разделяющими его взгляды на социальные проблемы.

Уругвай располагает одной из наиболее развитых систем социальной защиты в регионе.

Правительство страны определяет сокращение бедности, перераспределение доходов, развитие человеческого потенциала и защиту социальных прав как основные цели государственных социальных расходов.

Лев XIV неоднократно выступал за сокращение бедности и устранение её «социальных и структурных причин», говорил о необходимости «иного распределения богатства» и защиты уязвимых слоёв населения в периоды кризисов.

Подобные идеи, вероятно, найдут благоприятный отклик в уругвайском обществе.

Из Уругвая понтифик отправится в Аргентину — на родину своего предшественника Франциска.

Сам Франциск после избрания Папой Римским так и не посетил родную страну. Последний визит понтифика в Аргентину состоялся в 1987 году.

За семь месяцев до смерти в апреле 2025 года Франциск говорил журналистам, что хотел бы вернуться на родину, однако прежде необходимо «решить несколько вопросов».

По мнению Джимми Бёрнса, автора опубликованной в 2015 году биографии Франциска, тот, вероятно, стремился избежать впечатления, будто поддерживает одну из сторон в условиях глубокой политической поляризации аргентинского общества. Об этом Бёрнс рассказал агентству Reuters в прошлом году.

В отличие от Франциска, Лев XIV не связан с аргентинской политикой столь сложной личной историей.

Во время визита он проведёт церемонию памяти своего предшественника в кафедральном соборе Буэнос-Айреса, где Франциск регулярно служил мессу, будучи архиепископом, до избрания на папский престол.

Последним пунктом маршрута Льва XIV станет Перу, где он проведёт столько же времени, сколько в Уругвае и Аргентине вместе взятых.

Понтифик посетит столицу Лиму, а также города Чиклайо, Куско и Пукальпа.

Ожидается, что эта часть путешествия будет особенно эмоциональной для Льва XIV, который с 2015 по 2023 год возглавлял епархию Чиклайо.

В Перу его помнят как священнослужителя, который приглашал тренеров по баскетболу, плаванию и карате, чтобы уберечь молодёжь от преступности, организовывал для подростков поездки на пляж по выходным и поддерживал тесные отношения со своими прихожанами.

Местные жители также помнят его спокойствие и решимость оставаться в стране, несмотря на угрозы и насилие в 1980-х и 1990-х годах.