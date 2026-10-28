После победы студенческого движения на парламентских выборах в Сербии рассматриваются кандидаты на ключевые государственные посты.

Среди претендентов — бывший глава Центробанка Деян Шошкич, выступающий за бюджетную дисциплину, и кардиолог Илия Срданович, возглавляющий список студенческого движения. Последний обещает реформировать здравоохранение и бороться с коррупцией, но не считает вступление в ЕС приоритетом.

В числе возможных кандидатов также легенда баскетбола Деян Бодирога и профессор химии Радомир Саичич, поддерживающий энергетическое сотрудничество с Россией.

При этом Срданович и Саичич считают Косово частью Сербии.