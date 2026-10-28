С начала полномасштабной войны индийские производители экспортировали в Европу боеприпасы на сумму не менее $872 млн против $49,2 млн за предыдущие четыре года.

Около 75% поставок пришлось на 13 стран Центральной и Восточной Европы, поддерживающих Украину. Индия стала вторым крупнейшим поставщиком вооружений в регион после Южной Кореи.

По данным Bloomberg, индийские снаряды, миномёты и взрывчатка через американских и европейских посредников поступали в Украину.

При этом Нью-Дели официально придерживается политики неприсоединения, а значительная часть экспортируемого оружия производится на основе советских и российских технологий.