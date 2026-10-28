Контрразведка СБУ задержала двух военнослужащих РФ, которые после побега с Краматорского направления переоделись в гражданскую одежду, закопали оружие и попытались добраться до Киева на попутках.

По данным СБУ, мужчин задержали на блокпосту при въезде в Днепропетровскую область. У одного обнаружили российский военный жетон.

Выяснилось, что оба ранее были судимы за убийство. Один из задержанных — уроженец Луганской области, воюющий против Украины с 2016 года. Ему грозит пожизненное заключение за госизмену и коллаборационизм.

Второй, гражданин России, признан военнопленным.