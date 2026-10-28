Премьер-министр Словакии Роберт Фицо столкнулся с протестами во время визита в Чехию, сообщает Aktuality.

Вместе с чешским премьером Андреем Бабишем он открыл памятник чешско-словацкой дружбе, приуроченный к 108-й годовщине образования Чехословакии.

Однако церемонию сопровождали свист и протесты. Демонстранты выкрикивали в адрес Фицо: «Убирайся в Россию!»

Протестующие также освистали Бабиша и министров иностранных дел двух стран, включая Юрая Бланара, который накануне провёл переговоры с Сергеем Лавровым в Москве.