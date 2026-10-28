Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Sun заявил, что Владимир Путин остаётся «глубоко советским человеком» как по мировосприятию, так и по менталитету.
«Моё поколение родилось в Советском Союзе. Когда Путин лжёт, мы это чувствуем. Мы столько лет были соседями с россиянами. Именно поэтому я думаю, что мы понимаем россиян лучше, чем Соединённые Штаты», — подчеркнул Зеленский.
По его словам, украинцы лучше понимают менталитет российского общества, военных и самого Путина, в том числе причины, по которым россияне боятся выступать против войны.
Зеленский также отметил, что Украина и США едины в стремлении завершить войну, однако расходятся во взглядах на способы достижения этой цели.
«В некоторых вопросах президент Трамп поддерживал нас, а в других наши взгляды расходятся», — добавил он.